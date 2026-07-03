Thanh Duy và Phương Vy gây chú ý với vai Dế Mèn, Nhện Chúa

Lấy cảm hứng từ truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ là tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đương đại kết hợp xiếc, âm nhạc, múa, hợp xướng, nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn.

Vở diễn do đạo diễn Kiki Trần thực hiện; nhạc sĩ Việt Anh đảm nhiệm phần âm nhạc và đồng sáng tạo nội dung; quy tụ dàn nghệ sĩ gồm: Thanh Duy, Phương Vy, Hồ Hoàng Ngọc, Chinh Ba, Quan Phúc Toàn, Đặng Nam Anh, Phương Nghiêm...

Trong đó, ca sĩ Thanh Duy vào vai chú Dế Mèn đầy năng lượng, khát vọng khám phá, không ngừng đối diện với những câu hỏi về bản thân và ý nghĩa cuộc sống. Ca sĩ Phương Vy vào vai Nhện Chúa bí ẩn, khó lường.

Đạo diễn Kiki Trần - người đứng sau thành công của nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 tại Nhật Bản và Hàn Quốc - luôn đau đáu, muốn mang những giá trị văn học kinh điển trở nên gần gũi hơn với giới trẻ hôm nay.

Thanh Duy, Phương Vy gây chú ý với tạo hình độc đáo. Ảnh: NVCC

Anh muốn Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ không chỉ là show thiếu nhi đơn thuần mà sẽ là tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đương đại - nơi văn học Việt được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu đủ sức chạm đến các thế hệ khán giả.

Điểm đặc biệt của tác phẩm là ứng dụng xiếc, biến bộ môn thành ngôn ngữ kể chuyện sân khấu. Những động tác nhào lộn, đu dây, thăng bằng, trình diễn trên không... ẩn dụ cho sự trưởng thành, lòng dũng cảm, những cú ngã và khả năng đứng dậy của con người.

Ê-kíp muốn tác phẩm là nơi trẻ em tìm thấy sự tò mò và cảm hứng khám phá; thanh thiếu niên thấy chính mình trong hành trình trưởng thành của Dế Mèn; còn người lớn có cơ hội trở về với ký ức tuổi thơ, cùng con cháu chia sẻ những giá trị sống tốt đẹp.

Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ sẽ công diễn hôm 12/7 tới tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Tăng Phúc nhận "quả ngọt"

Ca sĩ Tăng Phúc tự hào khi hoàn thành chuỗi hoạt động liên tục trong tháng 6 vừa qua. Đầu tháng, anh tổ chức mini concert Sun Song tại TPHCM đánh dấu hành trình hoạt động 1 thập kỷ.

Sau đó, anh phát hành liền 3 MV gồm: Sun Song, Cuộc đời có bao lần 10 năm và Sài Gòn ai đó nói chia tay; tiếp nối là EP Sun Song với 5 bài hát cùng 2 CD tương phản ấn tượng.

Hai năm qua, Tăng Phúc cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và ê-kíp đã chuẩn bị cho hành trình đưa dự án Sun Song đến khán giả.

Ca sĩ Tăng Phúc. Ảnh: NVCC

"Hy vọng với cái tên 'Sun Song', sản phẩm sẽ mang nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cho đời sống âm nhạc của khán giả. Còn với tôi, khán giả là 'mặt trời', giúp tôi thấy được niềm vui và lao về phía trước. Ngược lại, tôi cũng sẽ là 'mặt trời nhỏ' để tạo nên cảm xúc trong mọi người", ca sĩ nói.

Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy chọn phương án phát hành sản phẩm dồn dập vì đây là lúc công chúng có thể nhìn thấy rõ ràng nhất bước chuyển mình mang tính bước ngoặt của Tăng Phúc hiện tại.

“Thay vì phát hành dàn trải, chúng tôi quyết định tung các sản phẩm cùng thời điểm để tạo độ nhận diện mạnh mẽ, giúp hình ảnh, nghệ sĩ tính và DNA âm nhạc của Tăng Phúc đậm nét hơn. Chúng tôi muốn công chúng thấy hành trình thay đổi và bứt phá rõ nét của nam ca sĩ so với giai đoạn trước”, anh cho biết.

Tăng Phúc tự hào khi hoàn thành dự án "nặng ký". Ảnh: NVCC

Tăng Phúc tự hào khi mini concert Sun Song thành công tốt đẹp; 2 bài Sun Song và Cuộc đời có bao lần 10 năm đều đạt top 1 BXH iTunes Việt Nam; 5 ca khúc trong EP cùng tên cũng đều lọt top nghe nhiều trên iTunes Việt Nam.

Dịp này, Tăng Phúc cũng giới thiệu MV Sài Gòn ai đó nói chia tay với định dạng của 1 bộ phim hoạt hình.

Xuất thân là đạo diễn phim hoạt hình, nam ca sĩ từ lâu đã ấp ủ kết hợp chuyên môn cũ với nghề nghiệp hiện tại. Khoảnh khắc nhận bài Sài Gòn ai đó nói chia tay từ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy cách đây 3 năm, anh đã nảy ra ý tưởng và quyết liệt theo đuổi.

Huỳnh Quốc Huy nói bài này nằm trong series những bài hát về Sài Gòn - mảnh đất nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, cho anh và Tăng Phúc có cơ hội đến gần với công chúng.

Trích đoạn MV "Sài Gòn ai đó nói chia tay"

Tác giả viết bài này khi vô tình thấy một chàng trai khóc trên xe buýt trong buổi chiều mưa đầu mùa của thành phố.

Với sản phẩm tâm huyết, Tăng Phúc sát sao toàn bộ quá trình sản xuất MV hoạt hình, chăm chút từng chi tiết, khung hình. Anh định hướng trở thành nghệ sĩ đa năng chứ không giới hạn mình trong vai trò ca sĩ.

Ngoài Sài Gòn ai đó nói chia tay, 4 bài còn lại trong EP Sun Song gồm bài cùng tên (Kai Đinh sáng tác), Cuộc đời có bao lần 10 năm (Lâm Nguyên), Cố chấp (Châu Đăng Khoa) và Dạ khúc trắng (Sixkie Dawgz).