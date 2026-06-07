Bức Tường tạo bất ngờ cho người hâm mộ tại fan meeting

Ngày 6/6/2026, Bức Tường tổ chức fan meeting tại Hà Nội, chính thức giới thiệu ca khúc mới Đi về phía mùa hè - một bài hát mang hơi hướng Rock Alternative giàu cảm xúc về ký ức, tuổi trẻ và những điều đẹp đẽ còn lại.

Bức Tường tại fan meeting.

Đi về phía mùa hè mở ra không gian của biển, nắng và những con đường quen thuộc để dẫn người nghe bước vào thế giới ký ức của nhân vật. Ở đó có hình bóng người con gái đã đi qua cuộc đời như một mùa hè rực rỡ.

Với ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu vừa da diết vừa rộng mở, Đi về phía mùa hè mang đến cảm giác như một chuyến trở về với những ký ức đẹp nhất của mỗi người. Tác giả không cố tìm cách níu kéo một cuộc tình đã xa mà lựa chọn lưu giữ vẻ đẹp của nó như một phần không thể tách rời, đồng thời là lời nhắc rằng những người từng đi qua cuộc đời ta luôn để lại những dấu ấn quý giá.

Tại fan meeting, chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Tăng Xuân Kiên (Guitar Bass ban nhạc Bức Tường) cho biết: “Đi về phía mùa hè được viết từ những ký ức rất thật của tôi trong tình yêu. Với tôi, có những mối quan hệ dù không thể đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng khi nhớ lại vẫn luôn khiến mình mỉm cười vì đã từng có những khoảnh khắc như thế trong cuộc đời”.

Hình ảnh trong MV.

Anh cho rằng điều đẹp nhất của thanh xuân không nằm ở việc giữ được ai bên cạnh thật lâu mà là việc từng có những cảm xúc chân thành, từng sống hết mình cho một người và một khoảng thời gian nào đó trong đời. “Chính vì vậy, ca khúc này không mang màu sắc bi lụy mà giống như một cái nhìn dịu dàng dành cho quá khứ, nơi những ký ức cũ vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mỗi người” - anh chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên bassist Tăng Xuân Kiên tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập đội hình Bức Tường vào năm 2024. Là thành viên trẻ nhất của ban nhạc, anh mang đến một “làn gió mới” cho hành trình âm nhạc của Bức Tường, tiếp nối mạch sáng tạo đã được định hình qua nhiều chặng đường của Bức Tường, từ thủ lĩnh Trần Lập (đã mất), trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng và guitarist Vũ Văn Hà.

Bức Tường bất ngờ dành tặng fan một đoạn vũ đạo ngắn trên sân khấu.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả thích thú nhất tại fan meeting chính là khi các thành viên ban nhạc Bức Tường bất ngờ dành tặng fan một đoạn vũ đạo ngắn trên sân khấu. Dù tự nhận mình là những “rocker không chuyên nhảy”, các nghệ sĩ vẫn nhiệt tình tập luyện và trình diễn đầy hào hứng như một món quà đặc biệt gửi tới cộng đồng Gạch.

Sự vụng về đáng yêu, tinh thần hết mình cùng những biểu cảm hài hước của các thành viên đã khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng cười và những tràng cổ vũ không ngớt. Nhiều khán giả cho biết đây là một trong những phần giao lưu bất ngờ và đáng nhớ nhất của chương trình bởi họ được chứng kiến một Bức Tường rất khác: gần gũi, trẻ trung và sẵn sàng chiều fan hết mình.

Giấc mơ lớn của ca sĩ Tăng Phúc

Tối 6/6, ca sĩ Tăng Phúc tổ chức mini concert Sun Song: The New Beginning với quy mô 5.000 khán giả tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM).

Để đánh dấu 10 năm hát, anh chuẩn bị nhiều bất ngờ thú vị trong đêm nhạc, đặc biệt là hệ thống sân khấu 360 độ. Ca sĩ lên ý tưởng với mong muốn không gian âm nhạc gần gũi, kết nối với người nghe.

Sun Song: The New Beginning chia thành 2 chương, phản chiếu hành trình làm nghề, trưởng thành của Tăng Phúc. Phần đầu, anh thể hiện sở trường là loạt bài ballad như: Từ đây từ nay, Sau ngần ấy năm, Thế giới mất đi một người, Thành phố cô đơn…

Phần 2, Tăng Phúc rời vùng an toàn, làm mới mình với những thể loại âm nhạc giàu tiết tấu hơn qua các bài như: Đừng chờ anh nữa, Kỳ vọng sai lầm, Nhờ em nhắn với người đó, Anh không quan trọng nữa... và bài mới Bước cùng nhau kết hợp với S.T Sơn Thạch.

Mini concert của Tăng Phúc có nhiều dấu ấn.

Dịp này, nam ca sĩ khoe khả năng vũ đạo, nhấn mạnh định hướng trở thành nghệ sĩ trình diễn đa năng trong tương lai.

Trong 13 nghệ sĩ khách mời, các "anh tài" Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần và Liên Bỉnh Phát đã gắn bó với Tăng Phúc từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Gương mặt mới có Thái Lê Minh Hiếu, Swan, Hồ Đông Quan, lighT và Minh Huy. Trong đó, Tăng Phúc đã ưu ái dành sân khấu mini concert cá nhân để tân binh Minh Huy - người anh đang nhận đỡ đầu có màn chào sân trước 5.000 khán giả.

Một điểm nhấn khác ở chương 2 là màn song ca Là vì anh vẫn yêu em giữa Tăng Phúc và nhạc sĩ Kai Đinh. Nam ca sĩ muốn tỏ lòng tri ân đàn anh - người đồng hành cùng mình từ những ngày đầu chập chững ca hát.

Tăng Phúc tái ngộ các "anh tài".

Tăng Phúc nói 10 năm là hành trình đủ dài để nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quen với hình ảnh "lãng tử hát tình ca" của Tăng Phúc nhưng anh hiện sẵn sàng cho chương mới trong sự nghiệp nhiều thử thách hơn.

Cũng tại đêm nhạc, Tăng Phúc công bố dự án tâm huyết là 2 CD Sun Song: The Inner Voice và Sun Song: The New Beginning.

Trong đó, đĩa Sun Song: The Inner Voice là cuộc đối thoại âm nhạc của một chàng trai muốn kéo chính mình ra khỏi bóng tối. Tăng Phúc làm đĩa này cho những ai đang loay hoay, lạc lối cùng thông điệp "Ngày mai rồi sẽ ổn và bạn nhất định sẽ làm được".

Đối lập, Sun Song: The New Beginning mang màu sắc tươi sáng của hy vọng khi mọi dông bão đã lùi lại phía sau. Với Tăng Phúc, đĩa này là lời tri ân dành cho người hâm mộ và chính mình.

Tăng Phúc cùng các "anh tài" diễn bài "Dịu dàng đến từng phút giây"