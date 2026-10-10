Ca sĩ Quang Lê tận hưởng khoảnh khắc bình yên khi cùng dì ruột chăm sóc vườn trong biệt thự triệu USD ở California, Mỹ.

Ca sĩ Quang Lê vừa đăng clip khoe những hình ảnh đời thường cùng dì ruột chăm sóc mảng xanh trong biệt thự ở Mỹ. Trên diện tích vườn rộng, anh hào hứng khoe đa dạng loại cây do mình, mẹ và dì trồng như: bưởi, cam, lồng đèn, cherry, mãng cầu, nhãn, sơ ri, lê, hồng giòn...

Trong đó, cây mãng cầu dai phát triển tốt, tán rộng, cành lá sum suê và đã bắt đầu cho trái. Cây bưởi được cắt tỉa cành gọn gàng, cho hàng chục quả xanh mơn mởn chen chúc. Lúc tưới cây, Quang Lê tranh thủ hái vài quả chanh để dì dùng làm gia vị.

Quang Lê chăm vườn ở Mỹ

Ngoài các cây tự trồng, nam ca sĩ còn thích thú giới thiệu dàn hoa giấy bên hàng xóm leo qua vườn nhà mình. Nam ca sĩ hóm hỉnh nói: "Mình không trồng mà hưởng, sướng quá".

Quang Lê chia sẻ thêm về dì ruột đang sống cùng mình tại California, Mỹ. Bà tu tại gia, mặc áo lam, hằng ngày chăm sóc cháu trai, thời gian rảnh lại ra vườn tưới cây, tỉa cành.

Căn nhà tại California, Mỹ có diện tích ước tính 1.000m2, được Quang Lê mua hồi năm 2024 với giá 1,5 triệu USD (hơn 37 tỷ đồng lúc đó - PV). Nhà này được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, bao quanh bởi nhiều mảng xanh. Nam ca sĩ bố trí phòng thu âm riêng trong nhà để thuận tiện làm việc.

Ca sĩ Quang Lê. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Quang Lê bức xúc chia sẻ chuyện chi số tiền lớn (hơn 100.000 USD, gần 2,6 tỷ đồng) sửa nhà nhưng chất lượng thi công không tương xứng. Khi nhận lại nhà, anh phát hiện nhiều lỗi như: các tủ được sơn lại qua loa, thậm chí bong tróc; ổ khóa cửa bị hỏng; có phần tường bị nứt; nền nhà được lót không đạt chuẩn, bị "ộp ẹp" và hư hỏng...

Phần duy nhất Quang Lê hài lòng là căn bếp do một đội thi công khác thực hiện. Sau khi chia sẻ câu chuyện, anh được một người bạn thân tặng gạch để lát lại nền. Ca sĩ cũng tự mua đèn, đồ trang trí để tô điểm lại ngôi nhà.

Tú Liên