Hội ngộ "bố" Quang Lê sau nhiều năm, Phương Mỹ Chi không giấu nỗi xúc động khi nhớ về quãng thời gian được nam ca sĩ dìu dắt. Cô thẳng thắn nói về những tranh cãi và thiếu sót trong hành trình theo đuổi âm nhạc dân gian.

Màn hội ngộ giữa “bố con” Quang Lê - Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Quang Lê, danh ca Hương Lan là 2 trong số những khách mời trong nhạc hội Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi tối 3/10 tại sân Tao Đàn, TPHCM.

Danh ca Hương Lan, ca sĩ Quang Lê tham gia show của Phương Mỹ Chi.

Từ Mỹ, cả 2 cùng bay về Việt Nam vì lời hứa tham gia đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Trên sân khấu, các ca sĩ có màn tam ca trình diễn tiết mục Bài ca Đất Phương Nam với bản phối mới khuấy động 5.000 khán giả.

Quang Lê là người nâng đỡ Phương Mỹ Chi khi cô bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của ca sĩ.

Giọng ca Gõ cửa trái tim cho biết ngày Phương Mỹ Chi rời công ty của anh để bước đi trên con đường riêng, nam ca sĩ vừa lo lắng vừa suy nghĩ không biết con gái sau này sẽ ra sao.

Ba thế hệ ca sĩ trình diễn "Bài ca Đất Phương Nam".

Sau nhiều năm dõi theo, anh nhận thấy nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành, tự tin và mạnh dạn thử sức ở các sân chơi âm nhạc lớn. Những thành tích cô đạt được càng củng cố niềm tin của nam ca sĩ rằng con gái đang đi đúng hướng với lựa chọn của mình.

“Khi con đạt những giải thưởng, bố thấy con đường con đã chọn rất xứng đáng. Bố hạnh phúc khi con đủ mạnh dạn để làm những điều mình mong muốn, thành quả hôm nay là minh chứng cho điều đó”, Quang Lê nhắn nhủ con gái nuôi.

Phương Mỹ Chi hát với Quang Lê và danh ca Hương Lan

Đứng trong cánh gà sân khấu nghe Quang Lê hát, Phương Mỹ Chi nhiều lần rưng rưng nhớ lại quãng thời gian trước đây. Cô cho biết "bố" không chỉ hỗ trợ trên con đường nghệ thuật mà còn giúp tiếng hát của mình đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

Phương Mỹ Chi nhắc lại thời điểm rời khỏi công ty quản lý của Quang Lê. Đây cũng là giai đoạn mối quan hệ giữa 2 người từng nhận nhiều sự quan tâm kèm không ít lời bàn tán.

Phương Mỹ Chi hội ngộ "bố" Quang Lê sau nhiều năm.

“Con nhớ giây phút khi rời khỏi vòng tay của bố. Khi đó nhiều người nói qua nói lại về mối quan hệ của bố con mình. Nhưng theo con, đó không phải là câu chuyện một nghệ sĩ rời khỏi công ty quản lý. Đó chỉ là một người con đã lớn, muốn vùng vẫy trên vùng đất của mình và tự bước đi bằng đôi chân của mình”, Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Phương Mỹ Chi 'cháy' cùng 5.000 khán giả dưới mưa

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều khán giả vẫn đội mưa đến với Dân chơi dân ca và nán lại đến phút cuối cùng. Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi cũng nhiều lần đứng dưới cơn mưa nặng hạt, giữ trọn năng lượng cho đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Phương Mỹ Chi "cháy" cùng 5.000 khán giả dưới cơn mưa lớn.

Nữ ca sĩ lần lượt dẫn khán giả vào hành trình “đi tìm kho báu” với 16 tiết mục được kết nối thành một dòng chảy xuyên suốt. Mỗi điểm dừng mở ra một vùng văn hóa, một câu chuyện và lát cắt trong hành trình trưởng thành của cô.

Bức tranh âm nhạc của Phương Mỹ Chi được nối qua 3 miền Bắc - Trung - Nam, với nỗ lực làm mới chất liệu truyền thống thay vì chỉ tái hiện trên sân khấu.

Mở đầu là miền Trung với Gối gấm, Nữ công gia chánh, Ưng cái bụng. Sang miền Bắc, tiết mục Chọn mặt gửi vàng được ca sĩ kết hợp sáo mèo, nhảy sạp, múa xòe; Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh lấy cảm hứng từ quan họ, ca trù.

Ca sĩ đưa văn hóa 3 miền "Bắc - Trung - Nam" lên sân khấu.

Với Thử lòng quân tử, ca sĩ đưa hát xoan vào chương trình khi gần 5.000 khán giả cùng hòa giọng với trích đoạn Xin huê đố huê. Ở chặng miền Nam, Bài ca Đất Phương Nam có danh ca Hương Lan, ca sĩ Quang Lê góp giọng; Liễu yếu đào tơ kết hợp NSƯT Trinh Trinh và Shiki.

Phương Mỹ Chi chọn Dắt anh chơi hội để khép lại hành trình dọc qua 3 miền đất nước. Tiết mục tái hiện không gian tín ngưỡng của ngư dân miền biển qua Hò Bả Trạo, Lễ Nghinh Ông và trích đoạn Lý Chèo đưa cá Ông. Đoàn Hò Bả Trạo Long Minh Ban (phường Phan Thiết) cũng tham gia trình diễn, đưa những chất liệu dân gian quen thuộc lên sân khấu hiện đại với đa số đều là người trẻ.

Thiên đường với người thương - ca khúc được yêu thích thời gian qua được Phương Mỹ Chi mang lên sân khấu với 2 phiên bản khác nhau. Ca sĩ tái hiện đám cưới của đồng bào Khmer Nam Bộ với sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định - bạn diễn trong MV.

Phương Mỹ Chi tái hiện đám cưới Khmer từ "Thiên đường với người thương" gây sốt thời gian qua.

Ở phần sau, cô mang tinh thần “bản giao hưởng văn hóa ba miền”, kết hợp giọng hát miền Bắc, ca Huế, các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên và Khmer vào tiết mục với sự góp mặt của Hội đồng cố vấn của dự án.

Dân chơi dân ca cho thấy Phương Mỹ Chi đang mở rộng thế giới âm nhạc của mình từ những chất liệu quen thuộc. Cô đưa khán giả đi qua nhiều không gian văn hóa, từ Tây Nguyên, sắc màu dân tộc Thái đến cải lương, tuồng cổ và lễ hội miền biển.

Nữ ca sĩ vẫn giữ được tinh thần giải trí, giúp các chất liệu dân gian hiện diện tự nhiên trên sân khấu, thay vì trở thành những màn trình diễn mang tính minh họa.

Theo đuổi chất liệu dân gian cũng là hành trình nhiều áp lực với Phương Mỹ Chi. Trước đó, ca sĩ từng vướng những tranh cãi về việc sử dụng khăn Piêu của đồng bào dân tộc Thái sai cách (quấn ở hông như tà váy) trong bộ ảnh quảng bá sản phẩm âm nhạc.

Phương Mỹ Chi thẳng thắn thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình vừa học hỏi, vừa thực hiện các dự án liên quan đến văn hóa Việt.

Phương Mỹ Chi thẳng thắn nhìn nhận về những thiếu sót trên hành trình theo đuổi âm nhạc dân gian.

"Tôi muốn mượn sân khấu này để nói tất cả khán giả biết rằng, những thiếu sót đó không đồng nghĩa với việc mình làm những điều này một cách hời hợt hay không làm bằng tình yêu chân thành đối với dân ca hay văn hóa Việt", cô chia sẻ.

Phương Mỹ Chi gửi lời đến khán giả nếu trong quá trình thực hiện dự án có điều gì chưa phù hợp hoặc khiến mọi người buồn lòng. Nữ ca sĩ mong cùng các cộng sự nhận được những góp ý để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện và có cách tiếp cận văn hóa ngày càng phù hợp, chỉn chu hơn.

Clip Phương Mỹ Chi chia sẻ

Ảnh, clip: HK, NVCC