Ngày 28/4, Variety đưa tin một công nhân xây dựng đã tử vong trong lúc tham gia lắp ráp sân khấu cho buổi hòa nhạc của Shakira tại Copacabana Beach.

Theo thông báo từ ban tổ chức, tai nạn xảy ra vào chiều 26/4 (giờ địa phương) trong quá trình dựng các hạng mục phục vụ chương trình. Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã sơ cứu trước khi lực lượng cứu hỏa đưa nạn nhân tới bệnh viện thành phố Miguel Couto Hospital, nhưng người này không qua khỏi.

Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm.

Nạn nhân được xác định là Gabriel de Jesus Firmino, lao động địa phương tham gia thi công sân khấu.

Trước sự việc đau lòng, Shakira đã gửi lời chia buồn được truyền thông quốc tế đăng tải. Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi vô cùng đau buồn trước mất mát của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Gabriel de Jesus Firmino. Trái tim tôi hướng về gia đình và những người thân yêu của anh ấy”.

Theo lực lượng cứu hỏa bang Rio de Janeiro, công nhân gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần chân dưới liên quan đến hệ thống nâng. Trước khi đội cứu hộ đến nơi, các nhân viên khác đã cố gắng đưa nạn nhân ra khỏi thiết bị gặp sự cố.

Một nhân chứng kể lại nhiều người bất ngờ chạy tán loạn khi một phần kết cấu đổ xuống. Sau đó, đám đông lập tức lao tới hỗ trợ khi nghe tin có người bị mắc kẹt bên dưới.

Ban tổ chức cho biết đang hỗ trợ tối đa cho đơn vị thi công, đội ngũ nhân viên và gia đình nạn nhân sau vụ việc.

Buổi biểu diễn của Shakira dự kiến diễn ra ngày 2/5 tại Copacabana Beach và được xem là một trong những sự kiện âm nhạc lớn trong năm tại Brazil. Trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Madonna hay Lady Gaga cũng từng tổ chức các đêm diễn miễn phí quy mô lớn tại địa điểm này, thu hút hàng triệu khán giả.

Tin tức về vụ việc: