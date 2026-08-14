Màn lộ diện của giọng ca Giấc mơ tuyết trắng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sắc vóc gợi cảm và diện mạo khác lạ sau thời gian dài vắng bóng.

Khoác lên mình thiết kế váy cưới lộng lẫy của nam NTK, ca sĩ Thuỷ Tiên gây chú ý bởi bộ trang phục được thiết kế cắt xẻ táo bạo, giúp Thuỷ Tiên khoe trọn vóc dáng quyến rũ và đường cong nóng bỏng dù đã bước sang tuổi U40.

Thần thái rạng rỡ, sang trọng của bà xã Công Vinh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc, diện mạo của Thuỷ Tiên trong lần tái xuất này cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Khác với hình ảnh mái tóc đen truyền thống quen thuộc bao năm, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc nhuộm nâu vàng sáng màu, cùng gương mặt có phần tròn trịa, tươi tắn hơn. Ở một số góc nghiêng, nhiều khán giả tinh ý nhận ra nhan sắc cô có phần khác lạ, dấy lên nghi vấn có sự can thiệp "dao kéo". Dẫu vậy, thần thái rạng rỡ, sang trọng của bà xã Công Vinh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngoài sự xuất hiện của Thuỷ Tiên, bà xã Trấn Thành - ca sĩ Hari Won cũng gây chú ý khi trình diễn váy cưới.