Được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn Hoàng Touliver.

"Sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, tôi và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp", cô viết.

Tóc Tiên nhấn mạnh quyết định ly hôn là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai. Họ chia tay văn minh, thấu hiểu và tôn trọng nhau cũng như "không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

10 năm nay, Tóc Tiên và Hoàng Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, kín đáo nhất có thể, muốn được khán giả công nhận ở phương diện nghề nghiệp.

Suốt thời gian qua, bất chấp mọi nghi vấn, cặp đôi vẫn giữ im lặng. Với họ, đây là quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Ảnh: Tư liệu

Cô giải thích: "Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".

Với Tóc Tiên, hành trình 10 năm bên Hoàng Touliver sẽ mãi là đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng.

"Chúng tôi đã trưởng thành hơn, tử tế cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra 'kết thúc là để khởi đầu'", nữ ca sĩ viết.

Tóc Tiên cũng tỏ lòng biết ơn gia đình họ hàng hai bên đã luôn yêu thương, tôn trọng lẫn thấu hiểu cô và chồng cũ.

Cô cũng nhắn đến Hoàng Touliver: "Cuối cùng, em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em. Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Mi Lê