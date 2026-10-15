Mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ca sĩ Trương Thế Vinh và cô gái giống diễn viên Trâm Anh đi chơi riêng, bị nghi hẹn hò.

Mạng xã hội Facebook, TikTok đang lan truyền đoạn clip có hình ảnh ca sĩ Trương Thế Vinh và cô gái giống diễn viên Trâm Anh đi chơi riêng. Trong clip, một nhóm người trẻ đồng ca bài Tình yêu hoa gió - bản hit của Trương Thế Vinh được cho là để trêu nam ca sĩ.

Nếu Trương Thế Vinh tỏ ra khá thoải mái thì cô gái ngồi cạnh - có ngoại hình, kiểu tóc và trang phục giống diễn viên Trâm Anh - cúi đầu, giấu mặt một lúc lâu.

Đoạn clip gây bàn tán vì ca sĩ Trương Thế Vinh và diễn viên Trâm Anh vướng tin đồn hẹn hò suốt 6 năm nay. Sau khi hợp tác trong phim Cây táo nở hoa, hai người bị phát hiện nhiều lần đi chơi cùng nhóm bạn, xuất hiện cùng không gian và có thú nuôi giống nhau.

Video ca sĩ Trương Thế Vinh và cô gái giống diễn viên Trâm Anh đi chơi riêng

Đầu tháng 9, Trâm Anh đăng ảnh kỷ niệm 6 năm yêu, trong khung hình có bóng lưng một người đàn ông mà khán giả cho là Trương Thế Vinh. Dù vậy, họ chưa từng xác nhận chuyện tình cảm.

Tại buổi gặp thuộc khuôn khổ quảng bá cho phim Bóng ma nhà hát có Trâm Anh tham gia, phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và ca sĩ Trương Thế Vinh. Nữ diễn viên bối rối nói: "Ôi một cái tên nhạy cảm quá. Tôi không biết gì hết".

Khi được hỏi chuyện tình cảm, Trâm Anh nói ưu tiên sự bình yên, thoải mái trong cuộc sống nên chọn giữ kín mọi thứ, từ tiền bạc, gia đình đến tình yêu.

"Quan niệm của tôi là khi phô ra quá nhiều, nó sẽ rất dễ mất. Theo năng lượng của vũ trụ cũng vậy", cô nói.

Diễn viên Trâm Anh. Ảnh: NSX

Trong tình yêu, Trâm Anh "có lúc lý trí, có lúc cảm tính nhưng phần nhiều nghiêng về cảm xúc". Yêu ai, cô đều hết lòng yêu thương, thích chăm sóc và nấu ăn cho họ. Diễn viên lý giải một phần tính cách này qua thần số học khi cô mang con số 6 vốn gắn với sự chăm lo cho gia đình.

Trước đây, cha mẹ Trâm Anh từng đặt ra những tiêu chí rõ ràng về chàng rể tương lai vì mong con gái tìm được người có công việc ổn định. Hiện, quan điểm ấy đã thay đổi vì họ tin vào quyết định của Trâm Anh, để cô tự chịu trách nhiệm với lựa chọn. Khi biết Trâm Anh có người yêu, cha mẹ cô chỉ nhắn: "Con hạnh phúc là được".

Mi Lê