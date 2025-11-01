Ngày 1/11, ca sĩ Tuấn Hưng quay video thông báo phải hủy 2 đêm diễn tại Berlin (Đức) và Budapest (Hungary) để bay về Việt Nam khẩn cấp do tình trạng sức khỏe của mẹ diễn biến xấu. Nam ca sĩ xin lỗi khán giả và hứa sẽ sắp xếp lịch trở lại khi hoàn cảnh cho phép.

Trước đó, Tuấn Hưng chia sẻ phải vội vã bay về nước sau khi nhận được các cuộc gọi liên tiếp từ bác sĩ và gia đình về tình trạng của mẹ. Nam ca sĩ cho biết lo lắng nhiều ngày khiến cân nặng giảm tới 5kg, hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Cơn đau dạ dày hành hạ anh suốt chuyến bay dài. Ngay khi về nước, anh vào viện khám từ 7h sáng. Tình trạng có vẻ đỡ hơn nên về nhà nhưng chỉ đến 11h trưa, Tuấn Hưng lại đau và phải quay lại bệnh viện.

Tuấn Hưng bày tỏ lòng biết ơn đến những người bạn thân đã thay phiên nhau chăm sóc mẹ trong thời gian anh vắng mặt.

Tuấn Hưng và mẹ. Ảnh: Tư liệu.

Mẹ của Tuấn Hưng - bà Nguyễn Thị Lam Hồng - đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Từ đầu tháng 10 đến nay, nam ca sĩ liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ.

Ngày 8/10, chia sẻ về tuổi mới, Tuấn Hưng nói dành trọn ngày đặc biệt này bên mẹ. Anh mong tất cả lời chúc mừng sinh nhật sẽ chuyển hóa thành năng lượng tích cực cho sức khỏe của bà.

Một ngày sau, trong trạng thái đầy xúc động, anh viết: "Con vẫn ở đây bên mẹ, lặng im nhìn từng hơi thở, nghe từng nhịp tim yếu dần mà lòng con rối bời... Còn hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất mà con từng được nghe trong đời".

Ngày 11/10, khi buộc phải bay sang châu Âu theo lịch diễn đã sắp xếp, Tuấn Hưng nói đây là quyết định khó khăn. Anh tâm sự về sự bất lực khi phải chăm người thân đang ốm nặng nhưng không thể bỏ dở những hợp đồng đã ký kết. Dù ở xa, anh vẫn luôn bồn chồn lo lắng, ngóng về nhà từng phút.

Ngày 17/10, khi nhìn thấy hình ảnh vợ ôm mẹ, chăm sóc tận tình từ sáng đến tối, Tuấn Hưng xúc động chia sẻ cảm giác ấm lòng và biết ơn người bạn đời. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết mẹ được chăm sóc chu đáo.

Trích đoạn MV "Con vẽ mẹ":

Nhân dịp 20/10, Tuấn Hưng đã sáng tác và cho ra mắt ca khúc Con vẽ mẹ chứa đựng trọn vẹn tình yêu thương dành cho mẹ.

Ca sĩ Thanh Lam dành lời khen ngợi cho Tuấn Hưng, nhấn mạnh anh là người con biết yêu và biết tri ân. Chị nói Tuấn Hưng đã hát bằng cả trái tim và đã 'vẽ mẹ' bằng tình yêu lớn nhất của một người con.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Lam Hồng vẫn đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện. Tuấn Hưng cùng gia đình đang túc trực bên cạnh, hy vọng mẹ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuấn Hưng chia sẻ về việc hủy diễn:

Minh Dũng