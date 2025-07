Hoạt hình Xì Trum (Smurfs) sắp ra mắt quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao sẽ thổi hồn vào những nhân vật mang tính biểu tượng. Được đạo diễn bởi Chris Miller (Shrek the Third, Puss in Boots), bên cạnh sự góp giọng của ngôi sao Rihanna, phim còn quy tụ những cái tên đáng chú ý như Marshmello, James Corden, Nick Offerman và John Goodman...

Cảnh trong "Xì Trum 2025".

Trong tác phẩm hoạt hình kết hợp âm nhạc sôi động, Tí Vua Papa Smurf (John Goodman) bị hai phù thủy hắc ám Cà Mên và Gà Mên (Razamel và Gargamel) bắt cóc một cách bí ẩn. Trước tình cảnh ấy, Tí Cô Nương Smurfette (Rihanna) đứng lên dẫn đầu đoàn Xì Trum dấn thân vào thế giới loài người để giải cứu ông. Họ kết bạn với những nhân vật mới, trải qua bao nguy hiểm và trong quá trình đó buộc phải đối diện với câu hỏi: “Định mệnh thật sự của ta là gì?”.

Chủ nhân đề cử Oscar và giải Grammy - Rihanna là một nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Riri còn là doanh nhân và nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Rihanna không chỉ là một trong những ngôi sao giàu có nhất thế giới mà còn là 1 trong những nữ tỷ phú tự thân của Mỹ.

Theo Forbes, Rihanna hiện sở hữu khối tài sản lên tới 1,4 tỷ USD. Ngoài sự nghiệp âm nhạc thành công, Rihanna trở thành tỷ phú phần lớn nhờ doanh số từ các thương hiệu thời trang nội y và mỹ phẩm do mình thành lập gồm Fenty Beauty và Savage X Fenty.

Nữ ca sĩ nắm giữ kỷ lục nữ nghệ sĩ có nhiều đĩa đơn được chứng nhận kim cương RIAA nhất. Tất cả album phòng thu của cô đều đạt bạch kim hoặc đa bạch kim với những tựa nổi bật như Good Girl Gone Bad, Loud và Anti. Bài hát Lift Me Up trong Black Panther: Wakanda Forever đã mang về cho cô đề cử Oscar và Quả cầu vàng. Ngoài âm nhạc, Rihanna cũng để lại dấu ấn trên màn ảnh với các phim như Battleship, Home, Ocean’s Eight và được khen ngợi nhờ vai Marion Crane trong series Bates Motel.

Rihanna lồng tiếng cho Tí Cô Nương tại sự kiện ra mắt phim.

Trong Phim Xì Trum, Rihanna không chỉ lồng tiếng cho Smurfette (Tí Cô Nương) mà còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất và đóng góp âm nhạc cho phim. Cô miêu tả trải nghiệm này là vừa thách thức vừa thú vị bởi nó cho phép cô kết hợp đam mê diễn xuất và âm nhạc trong một dự án duy nhất.

Từ khi còn nhỏ ở Barbados, Rihanna đã yêu thích loạt phim hoạt hình Xì Trum, đặc biệt là Tí Cô Nương, nhân vật tượng trưng cho sự độc lập, mạnh mẽ, duyên dáng và đồng cảm.

Tí Cô Nương đã quen thuộc với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Rihanna chia sẻ lấy cảm hứng từ những người phụ nữ quan trọng trong đời để xây dựng chất giọng và cá tính cho Smurfette. Trong phim, Tí Cô Nương là người thủ lĩnh đầy tình cảm của nhóm Xì Trum, luôn đồng hành và nâng đỡ Tí Vô Danh (No Name) – người bạn chưa tìm ra chính mình.

Phim Xì Trum (Smurfs) dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 18/7/2025.