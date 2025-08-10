Đêm nhạc Du ca: Mãi mãi bên em của ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn diễn ra trong rừng thông ở Đại Lải, Phú Thọ.

Ca sĩ nói những ngày qua, thời tiết ví như thử thách với nắng nóng gay gắt, có ngày lên đến 38 độ C khiến hát "như đang tắm hơi".

Chương trình dài 3 tiếng, gồm 26 tiết mục chia thành 3 chương: Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và Mãi mãi bên em.

Jimmii Nguyễn chọn chùm 3 bài Cúi xuống, Có một đêm trăng và Mẹ ngàn đời gió ru mở màn đêm nhạc.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn.

"Tôi biết ơn quê hương, đất nước và những khán giả Việt Nam đã tin tưởng trao cho mình cơ hội nối tiếp ngọn lửa mà người anh – nhạc sĩ Trần Tiến đã truyền trao, nối dài âm hưởng du ca đến khắp Việt Nam. Tôi tin mỗi người nên có những khoảnh khắc nhìn xuống đất, nghe hơi thở của quê mẹ, nghe tiếng nước để thêm yêu nguồn cội", anh chia sẻ.

Hai con gái Jimmii Nguyễn là Alena và Malena đổi không khí với bài Nhậu chữa lành do Alena sáng tác. Cô cũng biểu diễn các bài Gã điên và Hysteron Proteron.

Ca sĩ khách mời Vy Oanh xuất hiện trong chương 2 với những bài hát được yêu thích. Cô và đàn anh - Jimmii Nguyễn song ca bài Fantasy, tạo điểm nhấn cho chương trình.

Vy Oanh hãnh diện khi được song ca cùng thần tượng.

Hát xong, Vy Oanh nói nhạc Jimmii Nguyễn từng là phần không thể thiếu trong cuộc sống hồi cấp 3, truyền cảm hứng cho cô theo đuổi âm nhạc. Việc góp mặt trong đêm diễn, song ca cùng anh với cô là "giấc mơ thành sự thật".

"Có ông xã ở đây, tôi kể chuyện này cũng hơi rén một chút. Hồi mới lớn, tôi hay nghe nhạc của anh Jimmii và tơ tưởng được nắm tay. Nhưng là kiểu nắm một chút rồi mắc cỡ rút ra liền ấy", ca sĩ nói.

Vy Oanh cũng tiết lộ thân thiết cả nhà Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm hơn 20 năm, đồng hành nhau trong nhiều hoạt động xã hội nhưng chưa bao giờ song ca. Sau 2 lần hụt cơ hội ở 2 đêm du ca trước, Vy Oanh chủ động "xin" hát trong show ở Phú Thọ lần này.

Gia đình Jimmii Nguyễn cùng lên sân khấu.

Chương cuối, Jimmii Nguyễn dành không gian âm nhạc cho sự hoài niệm với các bản hit quen thuộc như: Tình như lá bay xa, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em... và Cay - bản hit mới nhất trong sự nghiệp.

Như những đêm du ca trước, Jimmii Nguyễn dành thời lượng cho hoạt động vì cộng đồng. Trước đó, anh đã nhờ khán giả quyên góp sách giáo khoa, vở trắng và dụng cụ học tập thay vì tặng hoa.

Sau chương trình, ca sĩ và ê-kíp đến giao lưu cùng tặng sách, học cụ cho các em ở THCS Đại Đình (Tam Đảo, Phú thọ). Jimmii Nguyễn hứa sẽ duy trì quỹ Sách – Nhạc – Nước để tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc đến trẻ em những vùng còn khó khăn.

Ảnh: NVCC