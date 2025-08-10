“Khi gia đình đi du lịch, 2 xe mỗi xe 50 chỗ. Khó quán xá nào lấy được tiền của gia đình tôi”, dòng chia sẻ kèm theo đoạn video ghi lại khung cảnh tự nấu nướng của một đoàn du lịch thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok.

Video ghi lại khung cảnh nấu nướng của đoàn du lịch hút gần 1 triệu lượt xem. Nguồn: Thiện

Trong video, các thành viên của đoàn cùng nhau kho thịt, làm bánh mướt... Cảnh tượng nồi niêu xong chảo, bếp ga, bình nước, chậu, dụng cụ ăn uống... bày la liệt khiến nhiều người không tin được đây là một đoàn du lịch.

Dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều về cảnh tượng này: “Nhìn tưởng gia đình đang nấu cỗ chứ không phải đi du lịch”; “Đi du lịch là để nghỉ ngơi, hưởng thụ chứ bày ra nấu nướng thế này tội mệt thêm. Là tôi thì tôi xin ở nhà cho khỏe”; “Đi chơi kiểu này cực chút mà vui. Gia đình có nhiều kỷ niệm”...

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Cao Thị Nhật (SN 1965, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho hay, đoạn video trên được quay trong chuyến đi từ thiện kết hợp du lịch của một xóm, chứ không phải của một đại gia đình như dân mạng chia sẻ.

Hoạt động phát quà từ thiện tại tỉnh Bình Thuận của đoàn bà Nhật. Ảnh cắt từ clip (NVCC)

Bà Nhật sống tại chợ Tháp Mười (thuộc xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Hằng năm, bà thường có những chuyến đi phát quần áo và một số nhu yếu phẩm cho bà con vùng cao, người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, bà tiếp tục lên kế hoạch thu gom quần áo cũ, nhu yếu phẩm... từ các nhà hảo tâm để thực hiện chuyến đi từ thiện. Tuy nhiên, lần này có phần đặc biệt hơn khi chuyến từ thiện phát quà được kết hợp với du lịch của bà con ở chợ Tháp Mười – nơi bà Nhật sinh sống.

Trước đó, bà Nhật chia sẻ về kế hoạch, lịch trình chuyến đi trên trang cá nhân cũng như dán tờ thông báo ở khu vực chợ. Ai muốn đi sẽ đăng ký trực tiếp với bà Nhật, sau đó bà tổng hợp danh sách và lên kế hoạch cụ thể.

Về các phần quà từ thiện, bà Nhật thu gom quần áo cũ từ người dân hoặc từ các sạp hàng thời trang ở chợ từ 1 tháng trước đó. Quần áo được tập kết tại nhà bà, do chính bà và hàng xóm cùng nhau phân loại, giặt giũ sạch sẽ và đóng gói cẩn thận.

Các nhu yếu phẩm khác như mỳ tôm, mắm muối, mỳ chính... được mua từ tiền của bà Nhật và số tiền đóng góp của các thành viên tham gia chuyến đi.

Bà Nhật là người lên kế hoạch cho chuyến đi. Ảnh: NVCC

“Chuyến đi có 200 thành viên, đều là những người sống ở chợ Tháp Mười. Tôi thuê 4 xe, mỗi xe 50 chỗ chở người và đồ từ thiện. Ngoài ra, tôi cũng liên hệ đặt khách sạn, nơi sẵn sàng cho mượn bếp, dụng cụ nấu nướng và khu vực ăn uống để phục vụ đoàn”, bà Nhật nói.

23h ngày 1/8, đoàn xuất phát tại xã Tháp Mười. Chuyến di kéo dài đến ngày 5/8.

Hai ngày đầu tiên, đoàn của bà Nhật phát quà từ thiện tại tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, kết hợp với tham quan khu du lịch Bàu Trắng (Bình Thuận) và làng Cù Lầng (Lâm Đồng).

Hai ngày sau đó, bà Nhật cùng đoàn ghé thăm chùa, đi tắm biển và tham quan một số điểm du lịch khác.

Trong suốt chuyến đi, đoàn của bà Nhật hoàn toàn tự túc trong việc ăn uống. Đến mỗi khách sạn, bà đều liên hệ mượn bếp của họ rồi tự đi mua đồ về nấu ăn cho mọi người.

“Đoạn video kia được quay vào buổi sáng khi chúng tôi vừa đến điểm phát quà ở Bình Thuận. Lúc đó, tôi mượn bình ga, bếp và đồ dùng của người dân để nấu bánh mướt cho đoàn ăn. Các bữa còn lại, chúng tôi đều tự nấu ăn ở khách sạn”, bà Nhật kể.

Bà Nhật thừa nhận, chuyến đi có phần vất vả nhưng rất vui vẻ và ý nghĩa. Bà cùng mọi người có thể trao các suất quà thiết thực đến bà con vùng cao, ngoài ra, được khám phá miền đất mới, tận hưởng niềm vui du lịch cùng nhau.

Chị Thu Anh (trú tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), hàng xóm của bà Nhật cho hay, chuyến đi vừa qua để lại ấn tượng đặc biệt cho người dân sống ở khu chợ Tháp Mười. Chị Thu Anh không tham gia chuyến đi này nhưng cũng góp sức vào công đoạn chuẩn bị các suất quà từ thiện để đoàn đem đi phát cho bà con vùng cao.

“Người xóm tôi thường gọi bà Nhật là ‘mẹ’ hoặc ‘ngoại’. Hoạt động từ thiện này là tự phát, bà Nhật cùng mọi người trong xóm thường thu gom quần áo cũ, rồi có tiền thì mua thêm các nhu yếu phẩm để đi phát cho người dân vùng cao.

Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa, tuy bận rộn chút nhưng đem đến niềm vui cho mọi người thì xứng đáng”, chị Thu Anh chia sẻ.