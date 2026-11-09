Tính đến hiện tại, có 4 địa phương gồm Huế, An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau đã công bố phương án hoặc chủ trương cụ thể về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2027.

Tại Huế, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với phần lớn trường THPT công lập. Theo phương án dự kiến, học sinh được xét tuyển bằng kết quả học tập THCS theo địa bàn.

Trong tổng số 37 trường THPT công lập, chỉ 3 trường có phương án tuyển sinh riêng do đặc thù mô hình hoặc mức độ cạnh tranh đầu vào. Trong đó, Trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Huệ làm bài thi hai môn Toán và Ngữ văn. Với Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Sở GD-ĐT chưa công bố phương án chi tiết.

Tỉnh An Giang dự kiến thi tuyển ở 3 trường THPT chuyên từ ngày 3-4/6/2027. Các trường còn lại tiếp tục phương thức xét tuyển từ ngày 29/6/2027. Mỗi thí sinh được đặt tối đa 2 nguyện vọng công lập.

Ngoài ra, Lâm Đồng và Cà Mau tiếp tục xét tuyển với hệ đại trà, tương tự năm ngoái.

Thí sinh thi vào lơp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, TPHCM đang nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển, trong khi Hà Nội chưa công bố phương án. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sau khi Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, Sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trình UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến.

Dự thảo đề xuất 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 gồm xét tuyển, thi tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Nếu thi tuyển, kỳ thi diễn ra với hai môn Văn (120 phút) và Toán (90 hoặc 120 phút), nội dung không vượt quá yêu cầu của chương trình THCS. Nếu đăng ký vào trường chuyên, học sinh làm thêm bài thi môn chuyên.