Cách bảo quản khoai tây tươi (chưa gọt vỏ)

Với cách bảo quản khoai tây tươi, bạn cần kiểm tra định kỳ để phát hiện củ mềm, mọc mầm, vỏ xanh, có mùi lạ và loại bỏ ngay, tránh lây sang củ khác.

Bảo quản khoai tây ở nơi nhiệt độ thấp

Bảo quản ở nhiệt độ từ 6 - 10 độ C. Đây là mức nhiệt lý tưởng giúp khoai tây tươi ngon suốt 3 - 4 tháng mà không mất đi lượng vitamin C vốn có. Lưu ý đựng khoai trong túi giấy hoặc rổ thoáng khí, tuyệt đối không cho vào hộp kín vì hơi ẩm tích tụ sẽ gây mốc và thối củ.

Bảo quản khoai tây tránh xa ánh sáng

Tiếp xúc với ánh sáng mạnh (cả nắng lẫn đèn huỳnh quang) khiến vỏ khoai chuyển sang màu xanh do hình thành diệp lục, cùng với đó là sự tích tụ chất độc solanine gây đắng, rát miệng, buồn nôn, tiêu chảy và có thể tổn thương hệ thần kinh.

Bảo quản khoai tây cần tránh nơi có nhiều ánh sáng. Ảnh: AI

Không bảo quản khoai tây trong tủ lạnh, tủ đông

Ở nhiệt độ quá thấp của tủ lạnh, tinh bột trong khoai tây sống chuyển hóa thành đường khử. Chất này khi chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra acrylamide gây ung thư. Ngoài ra, nước trong khoai đóng băng sẽ làm phá vỡ tế bào, khiến khoai bị nhũn hỏng sau khi rã đông. Cách này chỉ áp dụng nếu khoai đã được nấu chín một phần hoặc hoàn toàn.

Không rửa khoai tây trước khi bảo quản

Việc rửa khoai vô tình tạo thêm độ ẩm, khiến vi khuẩn, nấm mốc dễ xâm nhập và làm khoai mọc mầm nhanh hơn.

Để khoai tây tránh xa các thực phẩm khác

Trái cây chín (như chuối, táo, cà chua) và hành tây thường tiết ra khí ethylene thúc đẩy khoai tây mọc mầm cấp tốc. Vì vậy, hãy xếp khoai tây ở một vị trí riêng biệt.