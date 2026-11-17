Không phải lúc nào khoai tây có mầm hoặc vỏ xanh cũng cần phải bỏ đi hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn cần biết khi nào là lúc nên loại bỏ chúng để đảm bảo an toàn:
- Mầm nhỏ: Nếu mầm còn nhỏ và ít, bạn có thể cắt bỏ phần mầm và các mắt mầm sâu, sau đó gọt bỏ kỹ phần vỏ xanh (nếu có) trước khi chế biến. Đảm bảo loại bỏ hết các phần bị ảnh hưởng.
- Mầm lớn và nhiều: Nếu khoai tây có nhiều mầm dài, to, hoặc củ khoai đã bị nhăn nheo, mềm nhũn thì đây là dấu hiệu cho thấy độc tố solanine đã tích tụ đáng kể. Tốt nhất là nên loại bỏ toàn bộ củ khoai.
- Vỏ xanh đậm và lan rộng: Nếu phần vỏ xanh xuất hiện nhiều và đậm màu, không chỉ ở bề mặt mà còn ăn sâu vào bên trong, thì lượng solanine đã quá cao. Bạn không nên sử dụng.
- Mềm, nhũn, có mùi lạ hoặc nấm mốc: Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự hư hỏng do vi khuẩn hoặc nấm mốc. Bạn tuyệt đối không nên ăn.