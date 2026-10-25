1. Làm lạnh củ hành tây trước khi thái Làm lạnh hành tây là một trong những phương pháp phổ biến và đạt hiệu quả cao nhất. Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm hoạt động của enzyme alliinase, từ đó giảm đáng kể lượng khí cay LF giải phóng ra không khí. Bạn rửa sạch hành, để ráo nước rồi đặt vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 10 phút, hoặc để trong ngăn mát 30 phút (bạn cũng có thể ngâm hành vào thau nước đá). Khi gặp lạnh, các tế bào của củ hành sẽ phản ứng chậm hơn với không khí, giúp mắt bạn không bị cay khi thao tác. Lưu ý không nên để hành tây trong tủ lạnh quá lâu vì nhiệt độ sâu có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu và hương vị ban đầu.

2. Cắt hành tây dưới vòi nước chảy hoặc ngập trong nước Bạn bóc sạch vỏ hành tây rồi tiến hành cắt hành trực tiếp dưới vòi nước chảy nhẹ. Cũng có thể cắt hành trong một bát nước lớn. Phương pháp này sẽ khó thao tác hơn một chút vì dao dễ bị trơn trượt. Bạn cần cẩn thận để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, hành tây có thể bị ngấm nước, làm ảnh hưởng đến chất lượng một số món ăn yêu cầu hành khô ráo. Nước có khả năng hòa tan các hợp chất gây cay mắt, ngăn không cho chúng tiếp xúc với mắt của bạn. Ảnh: AI

3. Đặt chậu nước lạnh bên cạnh Khi cắt hành tây hãy đặt một chậu nước lạnh bên cạnh, rồi vừa cắt hành vừa nhúng dao liên tục vào chậu nước. Đây cũng là một mẹo hay lại đơn giản giúp bạn hạn chế tối đa việc bị cay mắt khi cắt hành.

4. Sử dụng dao thật sắc và nhúng qua nước Một con dao sắc bén không chỉ giúp bạn cắt hành tây nhanh hơn, đều hơn mà còn giảm thiểu tối đa việc phá vỡ cấu trúc tế bào của củ hành. Khi tế bào ít bị tổn thương, lượng enzyme và hợp chất lưu huỳnh giải phóng ra ngoài sẽ giảm đi đáng kể. Bạn nên sử dụng những con dao thật sắc bằng thép không gỉ và nhúng qua nước trước khi bắt đầu thái hành. Bạn hãy liên tục nhúng dao vào nước trong quá trình thao tác để hạn chế tối đa việc bị cay mắt.

5. Đeo kính bảo vệ mắt khi cắt hành tây Bạn có thể sử dụng kính bơi hoặc kính bảo hộ làm vườn miễn là chiếc kính che kín hoàn toàn đôi mắt của bạn. Thao tác đơn giản này giúp ngăn cách tuyệt đối hơi hành tiếp xúc với mắt, bảo vệ bạn khỏi bị cay hay chảy nước mắt.

6. Giữ lại phần gốc (rễ) hành tây đến cuối cùng Các hợp chất lưu huỳnh gây cay mắt tập trung mật độ cao nhất ở phần rễ củ hành. Chính vì vậy, bạn hãy giữ lại phần gốc hành tây và chỉ cắt bỏ phần này ở bước cuối cùng của quá trình sơ chế.

7. Chà khoai tây tươi lên lưỡi dao Bạn cắt một khoanh khoai tây tươi rồi chà đều lên hai mặt của lưỡi dao trước khi thao tác. Mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn thoải mái thái hành, cắt ớt mà không lo bị cay mắt.

8. Bật quạt hoặc tạo không khí thông thoáng khi cắt hành Bật quạt giúp những giọt hành bắn ra xa trước khi tiếp xúc gần với mắt. Ảnh: AI Cách đơn giản là bạn bật quạt ở mức nhẹ thổi ngang khu vực chế biến để thổi bay khí propanethiol S-oxide, đây là một dạng hợp chất bốc hơi gây cay rát mắt khi thái hành. Luồng gió sẽ ngăn loại khí này tiếp xúc với nước mắt của bạn. Bạn cũng có thể đứng gần cửa sổ mở thoáng gió hoặc bật máy hút mùi bếp để đạt hiệu quả tương tự.

9. Thoa giấm hoặc chanh lên thớt Bạn thoa một ít giấm ăn lên mặt thớt hoặc pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1 trước khi cắt hành. Các hợp chất trong giấm có khả năng ức chế phản ứng hóa học của lưu huỳnh. Nếu giấm thoa chưa đạt hiệu quả mong muốn, bạn có thể xịt nhẹ giấm lên thớt; tuy nhiên, cách làm này có thể ảnh hưởng nhẹ đến hương vị của hành tây sau khi nấu chín.

10. Nhai kẹo cao su hoặc thức ăn trong khi cắt Việc nhai kẹo cao su hay bất kỳ món đồ ăn nào sẽ kích thích bạn thở bằng miệng nhiều hơn. Thói quen này giúp hút bớt các giọt khí cay li ti trước khi chúng kịp bay lên tiếp xúc với mắt của bạn.

11. Thắp nến gần khu vực thớt cắt hành Bạn hãy thắp một ngọn nến nhỏ và đặt gần thớt trong lúc thái hành. Lượng nhiệt do ngọn nến tỏa ra sẽ thu hút và đốt cháy một phần khí lưu huỳnh giải phóng từ củ hành, giúp giảm đáng kể hiện tượng cay mắt. Nhiệt mà nến tỏa ra có thể rút bớt lưu huỳnh từ củ hành. Ảnh: AI

12. Quay củ hành tây trong lò vi sóng từ 10 - 40 giây Bạn cho củ hành tây vào lò vi sóng quay từ 10 đến 40 giây (tùy thuộc vào kích thước củ) trước khi bóc vỏ hay cắt thái. Sóng viba sẽ vô hiệu hóa các dẫn xuất của lưu huỳnh, giúp bạn không bị cay mắt trong suốt quá trình sơ chế.

13. Cắt hành tây bên trong túi nilon trong suốt Bạn chuẩn bị một chiếc túi nilon trong suốt rồi cho củ hành cùng thớt/dao vào bên trong túi để thao tác. Chiếc túi sẽ giữ lại toàn bộ hơi cay, ngăn không cho chúng văng vào mắt bạn.