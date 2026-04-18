Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các khung giờ đẹp để cúng tết Hàn thực năm 2026 vào ngày 3/3 âm lịch, gồm: giờ Ất Mão (5h-7h); giờ Bính Thìn (7h-9h); giờ Kỷ Mùi (13h-15h); giờ Tân Dậu (17h-19h).

Mâm cúng tết Hàn thực

Ngày tết Hàn thực, theo truyền thống, người Việt thường chuẩn bị mâm lễ cúng ông bà, tổ tiên, tưởng nhớ cội nguồn. Mâm cúng tết Hàn thực thường không cần chuẩn bị "mâm cao, cỗ đầy", tùy vào điều kiện của gia chủ mà bày biện phù hợp. Tuy nhiên, có một số món không thể thiếu khi dâng lễ, gồm:

- Bánh trôi, bánh chay: Bánh trôi và bánh chay mang ý nghĩa sâu sắc về sự tròn đầy và viên mãn trong cuộc sống. Theo đúng phong tục cổ truyền, mâm cúng phải có 3 hoặc 5 đĩa bánh trôi, 3 hoặc 5 bát bánh chay.

- Hương, hoa, trầu cau: Khi cúng tết Hàn thực, hãy chọn những lá trầu và quả cau tươi mới, màu xanh mát và không bị héo úa. Điều này tượng trưng cho sự tươi mới, trường thọ và may mắn.

- Ly nước sạch: Mỗi lần thắp hương gia tiên, gia chủ cần thay một ly nước sạch mới để bày tỏ lòng kính trọng, và dịp tết Hàn thực cũng không ngoại lệ.

- Mâm ngũ quả: Tùy từng mùa, gia chủ chọn 5 quả có màu sắc khác nhau như màu xanh, đỏ, vàng, tím... để đại diện cho ngũ hành, dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong những điều tốt lành. Hãy nhớ lựa chọn kỹ lưỡng những trái cây tươi ngon và đẹp mắt nhất.