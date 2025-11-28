Ngày giỗ thường hay còn được gọi là "Cát kỵ" - là ngày giỗ của người quá cố kể từ năm thứ 3 trở đi. Ngày giỗ này của người quá cố sẽ được duy trì đến hết 5 đời. Ngoài 5 đời, người ta tin rằng vong linh người quá cố đã siêu thoát hay đã đi đầu thai trở lại nên không cần thiết phải cúng giỗ nữa.

Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, đối với ngày giỗ trọng (giỗ của ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng) thì 1 hôm trước ngày giỗ cần có cúng cáo giỗ - hay còn gọi là ngày tiên thường.

Cúng cáo giỗ là để báo cho người đã khuất biết ngày hôm sau về hưởng giỗ, đồng thời là để báo với Thần linh, Thổ địa nơi để mộ người đã khuất, cũng như Công thần Thổ địa tại gia cho phép hương hồn người đã khuất được về hưởng giỗ. Cúng cáo giỗ bao gồm cúng tại gia và cúng ngoài mộ.

Trong cúng cáo giỗ phải cúng Công thần Thổ địa trước, cúng gia tiên sau. Ngoài việc khấn mời vong linh người được giỗ ngày hôm sau, còn phải khấn mời vong linh hương hồn gia tiên nội ngoại.

Xem nhanh: Văn khấn Thổ thần, Táo quân, Long mạch và các vị Thần linh vào ngày giỗ

Văn khấn gia tiên ngày giỗ Văn khấn Thổ thần, Táo quân, Long mạch và các vị Thần linh vào ngày giỗ Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Hôm nay là ngày... tháng... năm… Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại… Nhân hôm nay là ngày giỗ của... Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh. Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ công, Táo quân, Long mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Kính thỉnh các tiên linh, gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Theo truyền thống của người Việt Nam, ngày giỗ là dịp để con, cháu tề tựu đông đủ, tưởng nhớ người thân đã khuất Văn khấn gia tiên ngày giỗ Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ... Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại… Hôm nay là ngày... tháng... năm... là chính ngày Cát kỵ của... Thiết nghĩ... vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ. Hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời…mất ngày... tháng... tại… Mộ phần an táng tại... Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng. Con lại xin kính mời các vị tổ tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, và toàn thể các hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng. Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ công, Táo quân và chư vị linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng. Tín chủ lại mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

(Tổng hợp)