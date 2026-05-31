Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người trưởng thành Việt Nam được khuyến nghị nên tiêu thụ từ 480g - 560g rau củ và trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, theo kết quả từ Tổng điều tra Dinh dưỡng Quốc gia giai đoạn 2019-2020, lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày chỉ đạt 371g, thấp hơn so với mức khuyến nghị. Điều này cho thấy vẫn còn một bộ phận lớn dân số chưa đạt mức tiêu thụ rau củ quả được khuyến nghị.

Trong bối cảnh nhịp sống tại Việt Nam ngày càng hối hả, nhiều người tìm kiếm các phương pháp đơn giản để duy trì dinh dưỡng cân bằng. Mận khô California là một cách đơn giản để bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày

Một cơ thể khỏe mạnh bắt đầu từ việc cung cấp đủ chất xơ - dưỡng chất mà nhiều người đang vô tình thiếu hụt.

Theo nghiên cứu của Attaluri và cộng sự đăng trên tạp chí Alimentary Pharmacology & Therapeutics năm 2011, mận khô giàu chất xơ có thể giúp cải thiện táo bón nhẹ đến trung bình. Nhóm nghiên cứu đề xuất như một lựa chọn hỗ trợ ưu tiên và xem đây giải pháp tự nhiên, tiện lợi mà không cần đến các bước chế biến cầu kỳ hay các loại thực phẩm bổ sung phức tạp.

Duy trì thói quen thưởng thức một vài quả mận khô mỗi ngày là cách đơn giản và tiện lợi để bổ sung chất xơ cho chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Bên cạnh các lợi ích về tiêu hóa, nghiên cứu tổng quan hệ thống của Igwe và Charlton (2016) còn chỉ ra rằng mận khô là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì mật độ xương hiệu quả, từ đó giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra chúng không chỉ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà còn cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên một cách nhẹ nhàng — rất phù hợp với những người có lịch trình bận rộn - đồng thời bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho một cơ thể khỏe mạnh.

Với ưu điểm dễ thưởng thức và dễ dàng kết hợp vào thực đơn hàng ngày, mận khô California chính là một sự bổ sung nhỏ nhưng mang lại đa lợi ích cho sức khỏe.

Mận khô California có phần thịt quả dày mọng cùng kết cấu dẻo dai đặc trưng. Sản phẩm này được thu hoạch khi đạt độ chín ngay trên cây, sau đó trải qua quy trình sấy nhiệt kín hiện đại để giữ vị ngọt đậm đà và hàm lượng dinh dưỡng.

Đặc biệt, do được canh tác và chế biến theo các tiêu chuẩn, sản phẩm có sự ổn định về chất lượng và độ an toàn, giúp bạn dễ dàng bổ sung năng lượng cũng như dưỡng chất mọi lúc, mọi nơi.

Mận khô California nổi tiếng nhờ điều kiện canh tác lý tưởng và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Cải thiện sức khỏe mỗi ngày không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi phức tạp. Bằng cách duy trì một thói quen nhỏ nhưng đều đặn -như việc thưởng thức một vài quả mận khô California mỗi ngày - bạn đã thực hiện một bước đi đơn giản nhưng hiệu quả để giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và có một cơ thể tràn đầy sức sống.

