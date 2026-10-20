Đặt cọc mua ô tô, có cơ hội nhận đông trùng hạ thảo - món quà lạ trong chương trình tri ân đang được Geely Việt Nam dành cho khách hàng nữ dịp 20/10. Cùng quà tặng, hãng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ chi phí mua và sử dụng xe trong tháng 10.

Món quà hướng đến người ngồi sau vô-lăng

Trong chương trình “Nàng tới Geely - Rinh quà mê ly”, đông trùng hạ thảo là một trong những phần quà được Geely Việt Nam lựa chọn để tri ân khách hàng nữ dịp 20/10. Bên cạnh món quà chăm sóc sức khỏe, chương trình còn có điện thoại thông minh và những kỳ nghỉ dưỡng, với tổng giá trị giải thưởng lên tới một tỷ đồng.

Geely dành các quyền lợi riêng cho khách hàng ghé thăm, lái thử và đặt cọc mua xe từ ngày 8 đến 25/10/2026 tại hệ thống 56 showroom trên toàn quốc

Khách hàng nữ check-in tại showroom, đăng bài công khai trên trang cá nhân kèm hashtag #NangtoiGeely được nhận ví MagSafe hoặc túi tote, theo thể lệ và số lượng quà thực tế tại từng điểm.

Với khách hàng nữ đăng ký lái thử và cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ, Geely cấp mã dự thưởng để tham gia quay số nhận một giải đặc biệt là iPhone Duo 256GB, trị giá công bố 64,99 triệu đồng, cùng năm giải nhất là Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB, mỗi giải trị giá 31,99 triệu đồng. Như vậy, ngay trong quá trình tìm hiểu sản phẩm, khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm xe và tham gia chương trình nhận quà.

Khách hàng nữ đặt cọc mua xe hợp lệ trong thời gian chương trình được tham gia một chương trình quay số riêng. Các phần thưởng gồm một thư mời trải nghiệm ba ngày hai đêm tại Six Senses Ninh Vân Bay, ba thư mời trải nghiệm cùng thời lượng tại Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort & Spa và 90 combo đông trùng hạ thảo HEC Life+ do Tasco Pharma phân phối.

Việc kết hợp quà công nghệ, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho khách hàng nữ. Một lần ghé showroom có thêm món quà mang về; quyết định đặt cọc xe có thêm cơ hội nhận kỳ nghỉ dành cho bản thân và người thân.

Các khách hàng nữ tới tìm hiểu xe và check-in tại showroom Geely Phú Thọ.

Theo kế hoạch, Geely Việt Nam tổ chức livestream quay số công khai trên fanpage chính thức ngày 28/10/2026. Kết quả được công nhận sau khi đối soát thông tin và xác minh điều kiện tham gia. Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt; khách hàng trúng thưởng thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo thể lệ.

Quà tri ân đi cùng quyền lợi thiết thực khi mua xe

Sức hút của chương trình tháng 10 còn đến từ chính sách bán hàng được xây dựng theo từng dòng sản phẩm. Khách hàng có thể cân nhắc 6 mẫu xe, gồm Geely EX2, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Coolray 2026, Okavango và Monjaro, với các quyền lợi từ hỗ trợ tiền mặt, lệ phí trước bạ đến bộ sạc, bảo hiểm và chăm sóc xe.

Ở nhóm SUV sử dụng động cơ xăng, Coolray Executive và Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo địa phương đăng ký. Coolray Flagship được hỗ trợ tiền mặt tương đương 3% giá trị xe, kèm một năm bảo hiểm vật chất. Chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cũng áp dụng cho toàn bộ phiên bản Okavango, trong khi Monjaro Premium có giá ưu đãi từ 999 triệu đồng. Đây là những khoản hỗ trợ trực tiếp giúp người mua giảm ngân sách ban đầu trước khi tính các chi phí lăn bánh.

Từ xe điện đô thị đến SUV 7 chỗ cho gia đình, Geely mang đến nhiều lựa chọn cùng ưu đãi thiết thực cho khách hàng trong tháng 10.

Với khách hàng lựa chọn xe điện, bài toán sở hữu còn liên quan đến việc chuẩn bị thiết bị sạc và chăm sóc xe trong những năm đầu. Chính sách dành cho Geely EX2 và Geely EX5 vì thế bổ sung những quyền lợi phục vụ quá trình sử dụng.

Geely EX5 được hỗ trợ tiền mặt tới 45 triệu đồng tùy phiên bản, tặng bộ sạc cầm tay 3,5 kW và bộ sạc tại nhà 7 kW, chưa bao gồm chi phí lắp đặt. EX2 được tặng bộ sạc cầm tay, bảo dưỡng miễn phí ba năm và cứu hộ VETC miễn phí ba năm, mỗi năm một lần. Với mẫu hybrid sạc ngoài EX5 EM-i, khách hàng được hỗ trợ 3% giá trị xe, kèm bộ sạc cầm tay và một năm bảo hiểm vật chất.

Các quyền lợi này có giá trị cụ thể với người mua: bộ sạc hỗ trợ việc chủ động nạp điện khi có điều kiện phù hợp; bảo dưỡng giúp giảm một phần chi phí chăm sóc định kỳ; bảo hiểm và cứu hộ bổ sung sự hỗ trợ khi phát sinh sự cố. Việc đánh giá ưu đãi vì thế có thể dựa trên cả khoản tiết kiệm tại thời điểm mua lẫn nhu cầu sử dụng xe về sau.

Hoạt động tri ân còn được tiếp nối bằng bộ quà tặng có cuốn sách “Lý Thư Phúc - Thời thế tạo nên tôi” và chương trình tương tác “Lật Mở Thời Thế”. Khách hàng tham gia theo thể lệ có cơ hội nhận thư mời nghỉ dưỡng tại Danang Sandy Beach Resort và điểm VETC để trải nghiệm dịch vụ.

Từ món quà đông trùng hạ thảo đến những khoản hỗ trợ mua xe và dịch vụ đi kèm, Geely Việt Nam đang kết hợp sự mới mẻ trong cách tri ân với các quyền lợi có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày. Đó cũng là điểm đáng chú ý của chương trình tháng 10: khách hàng có thêm trải nghiệm khi lựa chọn xe và thêm hỗ trợ khi bắt đầu sử dụng.

Bích Đào