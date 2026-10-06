Không dừng lại ở việc sẵn hàng, Ktech định hình năng lực bằng khả năng hiểu sâu bài toán vận hành của nhà máy. Thành lập năm 2026 dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự, doanh nghiệp chọn hướng đi tối ưu từ tư vấn đến tốc độ giao hàng.

Thị trường nhựa Việt Nam dự báo tăng khoảng 8%/năm giai đoạn 2026-2031 (VietnamPlas 2026). Nhựa kỹ thuật chiếm khoảng 18% sản lượng, dùng nhiều trong ô tô, điện tử, y tế (theo VIRAC). Mỗi lĩnh vực đặt ra một tập điều kiện làm việc khác nhau về nhiệt độ, hóa chất, tải trọng, ma sát. Vì thế, với nhà máy, câu hỏi khi mua vật liệu hiếm khi chỉ là "loại nào, giá bao nhiêu", mà còn là loại nào chịu được điều kiện của chính dây chuyền mình.

Mỗi ứng dụng trong nhà máy đòi hỏi vật liệu và quy cách riêng, phù hợp với nhiệt độ, hóa chất và tải trọng của từng dây chuyền.

Đón đầu xu hướng dịch chuyển công nghệ đó, Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Ktech (trụ sở tại Hà Nội) được thành lập nhằm cung cấp các giải pháp vật liệu kỹ thuật cho nhà máy, xưởng cơ khí và doanh nghiệp sản xuất. Dù là một thương hiệu mới trên thị trường, nhưng Ktech quy tụ đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhựa kỹ thuật và làm kín công nghiệp.

Theo đại diện doanh nghiệp, năng lực cốt lõi của Ktech bắt đầu từ việc hiểu đúng bài toán vận hành. Thay vì chỉ bán những gì có sẵn, đội ngũ kỹ thuật sẽ phân tích sâu các chỉ số như nhiệt độ làm việc, môi trường hóa chất, tải trọng, ma sát cũng như quy cách riêng biệt của từng ứng dụng. Nhờ vậy, giá trị của nhà cung cấp không chỉ dừng ở việc có đủ hàng, mà nằm ở khả năng giúp khách hàng chọn đúng vật liệu ngay từ đầu, tránh rủi ro sai thông số gây dừng máy.

"Nhiều khách hàng tìm đến chúng tôi với một cái tên vật liệu cụ thể được chỉ định sẵn. Tuy nhiên, khi bóc tách kỹ các yếu tố về nhiệt độ, môi chất và tải vận hành, đáp án kỹ thuật lại là một chủng loại khác. Có hàng để bán thì rất nhiều nơi đáp ứng được, nhưng điều nhà máy thực sự cần là một người hiểu rõ chi tiết đó sẽ 'sống sót' ra sao trong điều kiện sản xuất thực tế", ông Đỗ Văn Cang, Founder Ktech chia sẻ.

Để giải được nhiều bài toán, nhà cung cấp cần sở hữu một hệ sinh thái sản phẩm đủ rộng. Danh mục giải pháp của Ktech hiện tập trung vào ba nhóm vật liệu cốt lõi, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác nhau:

- Nhựa kỹ thuật (PTFE, POM, PA/Nylon, PU, PP, MC Nylon): Chuyên dụng cho các chi tiết cơ khí cần độ bền cao, chịu mài mòn, kháng hóa chất hoặc có khả năng tự bôi trơn như bạc trượt, bánh răng, con lăn.

- Phíp cách điện (Epoxy 3240, Bakelite, FR4): Phục vụ tối ưu cho ngành công nghiệp điện, điện tử, chế tạo đồ gá.

- Vật liệu làm kín và chịu nhiệt (Cao su, silicone, gioăng, dây tết chèn…): Giải quyết bài toán chống rò rỉ, chịu nhiệt độ cao cho hệ thống bơm, van, đường ống và lò sấy.

Nhờ danh mục sản phẩm có độ phủ rộng, các nhà máy có thể tối ưu hóa quy trình bằng cách mua nhiều hạng mục vật tư bảo trì từ một nguồn duy nhất, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm đối tác và đối chiếu chứng từ.

Để đảm bảo tính chuẩn xác, mỗi đơn hàng tại Ktech đều được vận hành qua quy trình 5 bước: Hiểu nhu cầu - Tư vấn giải pháp - Kiểm tra quy cách - Đóng gói - Giao hàng. Xuyên suốt chuỗi cung ứng này, Ktech luôn cam kết duy trì hai yếu tố cốt lõi: tốc độ phản hồi nhanh chóng và rõ ràng về chứng từ pháp lý.

Danh mục vật liệu phủ rộng giúp nhà máy mua nhiều hạng mục vật tư bảo trì từ cùng một nhà cung cấp.

Về năng lực, lợi thế của Ktech nằm ở đội ngũ nhân sự từng có nhiều năm tư vấn và cung ứng vật tư cho các đối tác, nhà máy lớn. Theo công ty, kinh nghiệm không chỉ đo bằng số lượng mà nằm ở sự đa dạng của các bài toán vật liệu đã xử lý, từ một cây phôi Teflon đến vật tư trọn gói cho cả dây chuyền. Việc am hiểu sâu vận hành nhà máy giúp đội ngũ nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật thường gặp để phản hồi nhanh về sản phẩm và quy cách. Với đơn hàng cần gấp, công ty hỗ trợ giao trong ngày tại Hà Nội và gửi nhà xe đi các tỉnh trên toàn quốc.

Về định hướng phát triển, Ktech đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp vật liệu nhựa kỹ thuật và vật liệu phụ trợ công nghiệp hàng đầu miền Bắc và từng bước vươn ra toàn quốc. Trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động gây áp lực lên chi phí sản xuất, Ktech kiên định theo đuổi hai giá trị cốt lõi: minh bạch và tốc độ, nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Minh bạch và tốc độ là hai giá trị Ktech theo đuổi.

Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Ktech (thương hiệu Ktech, mã số thuế/ĐKKD 0111501770) thành lập năm 2026, cung cấp nhựa kỹ thuật, phíp cách điện, cao su, silicone, vật liệu làm kín và chịu nhiệt cho nhà máy, xưởng cơ khí và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Ktech theo đuổi các giá trị Uy tín - Nhanh chóng - Thuận tiện - Tư vấn tận tâm - Minh bạch, với slogan "Uy tín & tốc độ trong từng đơn hàng". Trụ sở: Tầng 4, Lô 10 liền kề 21, khu đấu giá Mậu Lương, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội Hotline/Zalo: 0921 270 789 Email: dvc.ktech@gmail.com Website: https://nhuaktech.com

(Nguồn: Ktech)