Sức hút khó cưỡng của ‘mùa vàng’ châu Á

Có một thời điểm trong năm, Seoul chuyển sắc vàng, Kyoto rực lá phong đỏ, còn Cửu Trại Câu nổi bật với mặt hồ xanh giữa những cánh rừng đổi màu. Đó cũng là lúc mùa thu trở thành “mùa vàng” của du lịch châu Á. Khoảng tháng 9-11, tiết trời mát mẻ cùng cảnh sắc mùa thay lá tạo thêm sức hút cho những hành trình khám phá khu vực.

Hàn Quốc là lựa chọn quen thuộc mỗi độ thu về. Ngay tại Seoul, du khách có thể bắt gặp những hàng cây chuyển vàng quanh các cung điện Gyeongbokgung, Changdeokgung. Rời thành phố một chút là đảo Nami với những con đường phủ sắc vàng đặc trưng, hay Seoraksan rực rỡ với nhiều tầng lá đỏ, cam giữa núi rừng.

“Mùa vàng” du lịch tại châu Á thu hút khách với thời tiết dễ chịu, cảnh sắc lá vàng, lá đỏ đặc trưng.

Nhật Bản cũng bước vào một trong những mùa được mong chờ nhất năm. Nếu Tokyo nổi bật với những hàng ngân hạnh vàng giữa phố thị, Kyoto lại mang nét trầm mặc hơn khi sắc phong đỏ phủ quanh những ngôi đền, khu vườn và kiến trúc cổ.

Muốn đổi “tọa độ”, Trung Quốc cũng có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc. Cửu Trại Câu gây ấn tượng bởi mặt hồ xanh trong giữa những cánh rừng chuyển sắc; Đài Loan phù hợp với hành trình thong thả qua Đài Bắc, hồ Nhật Nguyệt hay những vùng núi khi thời tiết bắt đầu dịu mát.

Lên lộ trình săn vé từ sớm

Điểm thú vị là mùa thu ở mỗi nơi không đến cùng một lúc. Bởi vậy, thay vì đợi đến khi những bức ảnh lá vàng, lá đỏ bắt đầu “phủ kín” mạng xã hội mới tìm vé, du khách có thể lên kế hoạch từ sớm.

Đặc biệt, vé máy bay thường chiếm một khoản đáng kể trong chi phí chuyến đi. Tiết kiệm được một phần tiền vé đồng nghĩa có thể “nới” ngân sách cho một đêm khách sạn, vài bữa ăn ngon hay thêm những trải nghiệm tại điểm đến.

Lên lịch và tìm vé máy bay từ sớm là bước khởi đầu cho hành trình “săn” mùa thu của nhiều du khách.

Đón nhịp du lịch mùa thu, VNPAY triển khai Travel Fest với loạt ưu đãi vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng tiêu biểu như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… và ứng dụng VNPAY.

Theo đó, vào 12h hàng ngày, người dùng nhập mã FLYFEST khi đặt vé sẽ được giảm 50%, tối đa 888.000 đồng. Với hành trình quốc tế, mã FLY200 giảm tới 200.000 đồng giúp chuyến “săn” mùa thu thêm tiết kiệm. Riêng khách hàng mới có thêm mã DOCLAP giảm 29%, tối đa 500.000 đồng trong chương trình Flash Sale từ 17-31/8.

Toàn bộ thao tác từ tìm chuyến, đặt vé đến thanh toán đều được thực hiện liền mạch ngay trên một ứng dụng, giúp người dùng thuận tiện lên kế hoạch và “chốt” hành trình. Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 cũng giúp người dùng an tâm hơn khi có nhu cầu thay đổi, hoàn vé.

Travel Fest mang đến ưu đãi giảm giá vé máy bay tới 888.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY.

Mùa thu đẹp nhất chỉ gói gọn trong vài tuần. Trước khi bắt đầu hành trình “săn” lá vàng, một cuộc “săn” khác có thể bắt đầu sớm hơn: săn vé máy bay đúng thời điểm trên ứng dụng ngân hàng, không quên áp thêm ưu đãi hấp dẫn để mùa đẹp không chỉ nằm trong danh sách “muốn đi”.

(Nguồn: VNPAY)