iHanoi là gì?
iHanoi là ứng dụng đô thị thông minh do chính quyền Hà Nội triển khai, cho phép người dân:
- Phản ánh hiện trường (giao thông, môi trường, trật tự đô thị)
- Tra cứu thông tin hành chính
- Nhận thông báo từ chính quyền
- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ứng dụng giúp kết nối trực tiếp giữa người dân và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng đô thị số.
Cách tải ứng dụng iHanoi như thế nào?
Bạn có thể tải iHanoi theo các bước sau:
Trên điện thoại Android
- Mở CH Play
- Tìm kiếm “iHanoi”
- Nhấn Cài đặt
Trên iPhone (iOS)
- Mở App Store
- Tìm “iHanoi”
- Nhấn Tải về
Lưu ý: Chọn đúng ứng dụng có đơn vị phát triển chính thức, tránh tải app giả mạo.
Cách đăng ký tài khoản iHanoi
Để sử dụng đầy đủ tính năng, bạn cần tạo tài khoản:
Bước 1: Mở ứng dụng
Khởi động app iHanoi sau khi cài đặt
Bước 2: Chọn đăng ký
Nhấn Đăng ký tài khoản
Bước 3: Nhập thông tin cá nhân
- Họ và tên
- Số điện thoại
- Mật khẩu
Bước 4: Xác thực OTP
Nhập mã OTP gửi về điện thoại
Bước 5: Hoàn tất đăng ký
Đăng nhập và bắt đầu sử dụng
Lưu ý: Nên dùng số điện thoại chính để tiện nhận thông báo từ hệ thống.
iHanoi có những tính năng chính nào?
Ứng dụng cung cấp nhiều tiện ích thiết thực:
- Phản ánh hiện trường
- Gửi hình ảnh, mô tả vấn đề đô thị
- Tra cứu thông tin
- Quy hoạch, giao thông, hành chính
- Dịch vụ công
- Nộp hồ sơ online
- Thông báo chính quyền
- Nhận tin tức, cảnh báo
Các tính năng này giúp người dân tiết kiệm thời gian và tăng tương tác với chính quyền.
Cách sử dụng iHanoi hiệu quả cho người mới
Để tận dụng tối đa ứng dụng, bạn nên:
- Bật thông báo để không bỏ lỡ thông tin quan trọng
- Cập nhật hồ sơ cá nhân đầy đủ
- Chụp ảnh rõ nét khi gửi phản ánh
- Theo dõi trạng thái xử lý phản ánh