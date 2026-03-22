iHanoi là gì? iHanoi là ứng dụng đô thị thông minh do chính quyền Hà Nội triển khai, cho phép người dân: Phản ánh hiện trường (giao thông, môi trường, trật tự đô thị)

Tra cứu thông tin hành chính

Nhận thông báo từ chính quyền

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến Ứng dụng giúp kết nối trực tiếp giữa người dân và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng đô thị số. Ứng dụng iHanoi

Cách tải ứng dụng iHanoi như thế nào? Bạn có thể tải iHanoi theo các bước sau: Trên điện thoại Android Mở CH Play

Tìm kiếm “iHanoi”

Nhấn Cài đặt Trên iPhone (iOS) Mở App Store

Tìm “iHanoi”

Nhấn Tải về Lưu ý: Chọn đúng ứng dụng có đơn vị phát triển chính thức, tránh tải app giả mạo. Cách tải ứng dụng iHanoi

Cách đăng ký tài khoản iHanoi Để sử dụng đầy đủ tính năng, bạn cần tạo tài khoản: Bước 1: Mở ứng dụng Khởi động app iHanoi sau khi cài đặt Bước 2: Chọn đăng ký Nhấn Đăng ký tài khoản Bước 3: Nhập thông tin cá nhân Họ và tên

Số điện thoại

Mật khẩu Bước 4: Xác thực OTP Nhập mã OTP gửi về điện thoại Bước 5: Hoàn tất đăng ký Đăng nhập và bắt đầu sử dụng Lưu ý: Nên dùng số điện thoại chính để tiện nhận thông báo từ hệ thống. Cách đăng ký tài khoản iHanoi

iHanoi có những tính năng chính nào? Ứng dụng cung cấp nhiều tiện ích thiết thực: Phản ánh hiện trường

Gửi hình ảnh, mô tả vấn đề đô thị

Tra cứu thông tin

Quy hoạch, giao thông, hành chính

Dịch vụ công

Nộp hồ sơ online

Thông báo chính quyền

Nhận tin tức, cảnh báo Các tính năng này giúp người dân tiết kiệm thời gian và tăng tương tác với chính quyền. Những tính năng chính của iHanoi