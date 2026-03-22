iHanoi là gì?

iHanoi là ứng dụng đô thị thông minh do chính quyền Hà Nội triển khai, cho phép người dân:

  • Phản ánh hiện trường (giao thông, môi trường, trật tự đô thị)
  • Tra cứu thông tin hành chính
  • Nhận thông báo từ chính quyền
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ứng dụng giúp kết nối trực tiếp giữa người dân và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng đô thị số.

Ung dung iHanoi.jpg
Ứng dụng iHanoi

Cách tải ứng dụng iHanoi như thế nào?

Bạn có thể tải iHanoi theo các bước sau:

Trên điện thoại Android

  • Mở CH Play
  • Tìm kiếm “iHanoi”
  • Nhấn Cài đặt

Trên iPhone (iOS)

  • Mở App Store
  • Tìm “iHanoi”
  • Nhấn Tải về

Lưu ý: Chọn đúng ứng dụng có đơn vị phát triển chính thức, tránh tải app giả mạo.

cach tai ung dung ihanoi.jpg
Cách tải ứng dụng iHanoi

Cách đăng ký tài khoản iHanoi

Để sử dụng đầy đủ tính năng, bạn cần tạo tài khoản:

Bước 1: Mở ứng dụng

Khởi động app iHanoi sau khi cài đặt

Bước 2: Chọn đăng ký

Nhấn Đăng ký tài khoản

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu

Bước 4: Xác thực OTP

Nhập mã OTP gửi về điện thoại

Bước 5: Hoàn tất đăng ký

Đăng nhập và bắt đầu sử dụng

Lưu ý: Nên dùng số điện thoại chính để tiện nhận thông báo từ hệ thống.

Cach dang ky tai khoan iHanoi.jpg

Cách đăng ký tài khoản iHanoi

iHanoi có những tính năng chính nào?

Ứng dụng cung cấp nhiều tiện ích thiết thực:

  • Phản ánh hiện trường
  • Gửi hình ảnh, mô tả vấn đề đô thị
  • Tra cứu thông tin
  • Quy hoạch, giao thông, hành chính
  • Dịch vụ công
  • Nộp hồ sơ online
  • Thông báo chính quyền
  • Nhận tin tức, cảnh báo

Các tính năng này giúp người dân tiết kiệm thời gian và tăng tương tác với chính quyền.

nhung tinh nang chinh cua ihanoi.jpg

Những tính năng chính của iHanoi

Cách sử dụng iHanoi hiệu quả cho người mới

Để tận dụng tối đa ứng dụng, bạn nên:

  • Bật thông báo để không bỏ lỡ thông tin quan trọng
  • Cập nhật hồ sơ cá nhân đầy đủ
  • Chụp ảnh rõ nét khi gửi phản ánh
  • Theo dõi trạng thái xử lý phản ánh