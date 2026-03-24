iHanoi có hỗ trợ thanh toán hóa đơn không? Ứng dụng iHanoi được tích hợp tính năng thanh toán một số loại hóa đơn phổ biến, giúp người dân: Thanh toán điện, nước, internet

Tra cứu hóa đơn nhanh chóng

Giảm thời gian đi lại, xếp hàng Đây là một phần trong hệ sinh thái chuyển đổi số do chính quyền Hà Nội triển khai nhằm nâng cao tiện ích cho người dân.

Cách thanh toán hóa đơn trên iHanoi như thế nào? Thanh toán hóa đơn trên iHanoi được thực hiện qua 5 bước: Bước 1: Đăng nhập iHanoi Bước 2: Chọn thanh toán hóa đơn Bước 3: Chọn loại hóa đơn Bước 4: Nhập mã khách hàng Bước 5: Xác nhận thanh toán Tính năng thanh toán hóa đơn trên iHanoi giúp người dùng thanh toán điện, nước, Internet nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp điểm thu. Cụ thể, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Mở app iHanoi

Đăng nhập tài khoản cá nhân Bước 2: Chọn mục thanh toán Vào Dịch vụ tiện ích hoặc Thanh toán hóa đơn Bước 3: Chọn loại hóa đơn Điện

Nước

Internet Bước 4: Nhập thông tin khách hàng Mã khách hàng / mã hợp đồng

Kiểm tra thông tin hóa đơn hiển thị Bước 5: Xác nhận thanh toán Chọn phương thức thanh toán (ngân hàng, ví điện tử…)

Xác nhận giao dịch Lưu ý: Nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán để tránh sai sót. Thanh toán hóa đơn trên iHanoi

Thanh toán hóa đơn trên iHanoi có dễ không? Thanh toán hóa đơn trên iHanoi khá dễ dàng với người quen sử dụng smartphone. Ưu điểm của ứng dụng iHanoi: Giao diện đơn giản, dễ thao tác

Tích hợp nhiều dịch vụ trong 1 app

Không cần ra điểm thu tiền Hạn chế của ứng dụng iHanoi: Cần có tài khoản và đăng nhập

Phụ thuộc vào kết nối internet

Một số dịch vụ có thể chưa hỗ trợ đầy đủ

Với người lớn tuổi, lần đầu sử dụng có thể cần hướng dẫn ban đầu.

Các loại hóa đơn có thể thanh toán trên iHanoi Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ các nhóm hóa đơn phổ biến: Điện sinh hoạt

Nước sinh hoạt

Internet, truyền hình Danh sách nhà cung cấp có thể thay đổi tùy theo cập nhật hệ thống.

Lưu ý khi thanh toán hóa đơn qua iHanoi Để đảm bảo tính an toàn và chính xác khi thanh toán hóa đơn trên iHanoi, bạn nên: Kiểm tra mã khách hàng chính xác trước khi thanh toán

Không chia sẻ thông tin tài khoản với người khác

Lưu lại biên lai giao dịch

Sử dụng mạng internet an toàn