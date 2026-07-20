Hướng dẫn từng bước trồng Lan Ý thủy sinh đúng cách

Bước 1: Chọn cây lan ý khỏe mạnh, lá xanh, không sâu bệnh và có bộ rễ phát triển tốt để tăng khả năng thích nghi với môi trường nước.

Bước 2: Nhẹ nhàng lấy cây ra khỏi chậu, loại bỏ đất bám quanh rễ rồi rửa sạch dưới vòi nước. Cắt bỏ những rễ già, rễ hư hoặc bị thối để hạn chế nấm bệnh.

Bước 3: Sử dụng bình thủy tinh sạch, có kích thước phù hợp với cây. Đổ nước sao cho chỉ ngập phần rễ, tránh để nước chạm vào gốc thân vì dễ gây úng.

Bước 4: Đặt cây vào bình, có thể dùng sỏi hoặc viên trang trí để giữ cây đứng vững, đồng thời tăng tính thẩm mỹ.

Bước 5: Đặt bình lan ý tại nơi có ánh sáng tán xạ, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp để cây nhanh thích nghi với môi trường thủy sinh.