Ý nghĩa phong thủy của cây ngọc ngân thủy sinh

Cái tên "ngọc ngân" gắn liền với ý nghĩa về tiền bạc, của cải, khiến loài cây này từ lâu đã trở thành biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và tài lộc trong phong thủy. Nhiều người tin rằng đặt một chậu ngọc ngân trong nhà hoặc phòng làm việc sẽ giúp công việc kinh doanh thêm suôn sẻ, của cải dồi dào hơn. Ngoài ra, ngọc ngân còn được xem như một lá chắn giúp xua tan những điều xui rủi, bảo vệ gia chủ khỏi tà khí, đồng thời mang ý nghĩa gắn bó, chung thủy trong tình yêu.

Về mặt ngũ hành, cây ngọc ngân thuộc hành Thủy nên đặc biệt phù hợp với người mệnh Thủy và mệnh Kim (Kim sinh Thủy). Người mệnh Mộc cũng có thể trồng ngọc ngân thủy sinh nhờ quy luật Thủy sinh Mộc.

Riêng người mệnh Hỏa được khuyên nên cân nhắc kỹ trước khi trồng, vì theo ngũ hành tương khắc, Thủy khắc Hỏa; nếu vẫn muốn trồng, có thể hóa giải bằng cách chọn chậu cây màu thuộc hành Mộc hoặc Hỏa để cân bằng lại.