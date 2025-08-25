Khoảng 10 ngày trở lại đây, anh Hồ Nhật Vân, chủ homestay Angels ở Nguyễn Du, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là tỉnh Kon Tum) nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn tìm đặt phòng từ du khách cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, anh Vân đều phải thông báo hết phòng, mong khách thông cảm.

Với những vị khách thân quen, anh Vân sẽ liên lạc với các homestay, khu lưu trú khác trong xã, hỗ trợ khách tìm phòng. Thế nhưng tới trung tuần tháng 8, các đêm 30/8-1/9 gần như đã được đặt kín.

"Từ 20 ngày nay, nhiều homestay, nhà nghỉ tại Măng Đen đã tắt kết nối đặt phòng trên các ứng dụng trực tuyến bởi phòng đã được đặt hết. Xuyên suốt mùa hè, Măng Đen đều rất đông du khách mỗi dịp cuối tuần, hàng quán mở ra nhiều, hoạt động tấp nập", anh Vân cho hay.

Tương tự anh Vân, khoảng 2 tuần nay, anh Lê Mạnh Hùng, chủ cơ sở lưu trú Nắng Homestay Măng Đen cũng ráo riết tìm phòng giúp khách, bởi 3 cơ sở với 20 phòng của bên anh đã được đặt trước cả tháng trước kỳ nghỉ 2/9.

"Hiện nay tại Măng Đen có thêm rất nhiều cơ sở lưu trú nhưng du khách vẫn khó tìm được phòng trống trong kỳ nghỉ 2/9. Tôi cũng cố gắng hỗ trợ tìm kiếm phòng ở các đơn vị quen biết cho khách nhưng bên nào cũng đã kín phòng", anh Hùng cho biết.

Một căn phòng có tầm nhìn ra đồi thông được đặt sớm cả tháng trước kỳ nghỉ 2/9. Ảnh: Nắng Homestay Măng Đen

Theo tìm hiểu, nhiều khách sạn có quy mô phòng lớn hơn như Măng Đen Hotel - Restaurant, Khu liên hợp nhà hàng khách sạn T&T Măng Đen, Golden Boutique Hotel Mang Den cũng đã đạt gần 100% công suất phòng các ngày trong kỳ nghỉ lễ. Tỷ lệ lấp phòng đang trên đà tăng, khả năng đạt 100% vào ít ngày tới, tương đương các dịp lễ trước.

Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen xác nhận, gần như toàn bộ phòng nghỉ tại Măng Đen đã được đặt trước trong đêm 30/8-31/8, chỉ còn trống một số vào đêm 1/9.

Xã Măng Đen hiện nay được hợp nhất từ xã Đăk Tăng, xã Măng Cành và thị trấn Măng Đen (cũ). Măng Đen hiện có 1.200-1.300 phòng lưu trú, có thể phục vụ khoảng 6.000 lượt khách mỗi ngày đêm. Các khu lưu trú tăng giá phòng từ 10-30% trong dịp lễ 2/9.

Dịp Quốc khánh năm nay, ngày 31/8, xã tổ chức ngày hội ẩm thực - chợ phiên Măng Đen để giới thiệu đặc sản địa phương. Tối ngày 31/8 và 1/9 có chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn.

"Thời điểm này Măng Đen đang vào mùa mưa, thời tiết mát lạnh. Đây cũng là điểm hấp dẫn du khách tìm tới Măng Đen trong kỳ nghỉ 2/9", anh Lê Mạnh Hùng cho biết.

Không chỉ đặt phòng sớm, nhiều du khách còn đặt các dịch vụ chụp ảnh, tour trải nghiệm từ sớm.

Măng Đen là một xã nằm trên cao nguyên, cảnh quan ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh, hồ, thác nước. Tới Măng Đen, du khách có thể ghé thăm khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke, vườn tượng gỗ, chùa Khánh Lâm,... hay tới các nông trại. Hai làng du lịch cộng đồng Kon Pring và Vi Rơ Ngheo đang hoạt động hiệu quả, tạo điểm nhấn trải nghiệm văn hóa bản địa cho du khách.

Theo dự kiến, đến cuối năm 2025, Măng Đen sẽ đón hơn 1,56 triệu lượt khách, tăng hơn 300 nghìn lượt so với 2024.