Bước 1: Mở Facebook, chọn Menu (biểu tượng cạnh logo Facebook ở góc trái trên) > chọn Cài đặt & quyền riêng tư > nhấp vào Cài đặt.

Bước 2: Cuộn xuống phần Hoạt động của bạn và mở Nhật ký hoạt động.

Bước 3: Mở rộng mục Hoạt động của bạn trên Facebook > tìm đến Bình luận và cảm xúc > nhấn Quản lý bình luận và cảm xúc.

Bước 4: Lọc danh sách hiển thị theo mốc thời gian để tra cứu chi tiết hoặc ấn trực tiếp vào từng dòng lịch sử, mở lại bài viết gốc để xem bình luận của mình trên Facebook.

Với các bước hướng dẫn chi tiết trên, hy vọng bạn đã có thể dễ dàng tìm lại và quản lý những dấu ấn số của mình trên nền tảng mạng xã hội này.