Theo Meta, Muse Image có thể tạo ảnh từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, chỉnh sửa ảnh, xóa vật thể, thay đổi bối cảnh và tạo nhiều hiệu ứng AI. Tuy nhiên, tính năng thu hút nhiều sự chú ý hơn cả là khả năng nhập ký tự "@" kèm tên một tài khoản Instagram công khai để AI sử dụng ảnh từ tài khoản đó làm dữ liệu tham chiếu khi tạo hình ảnh mới.

Meta cho biết người dùng có thể tắt tính năng này trong phần cài đặt. Tuy nhiên, mặc định các tài khoản Instagram công khai của người trưởng thành đều có thể được sử dụng làm nguồn tham chiếu cho đến khi chủ tài khoản chủ động vô hiệu hóa.

Theo tờ Chosun Daily (Hàn Quốc), ngay sau khi ra mắt, tính năng này vấp phải nhiều phản ứng trên diễn đàn Reddit và X. Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai tài khoản không đồng nghĩa với việc đồng ý cho AI sử dụng ảnh để tạo nội dung mới. Một số cũng lo ngại hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để tạo deepfake hoặc các nội dung giả mạo.

Một hình ảnh được tạo bằng 'Muse Image' của Meta cho thấy Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft và Mark Zuckerberg, CEO Meta bắt tay ở Gwanghwamun (Hàn Quốc). Ảnh: Chosun

Meta khẳng định tính năng không áp dụng với tài khoản riêng tư hoặc người dùng dưới 18 tuổi và có thể tắt chỉ với vài thao tác. Tuy nhiên, hãng không thông báo cho chủ tài khoản khi ảnh của họ được sử dụng. Việc thay đổi cài đặt cũng chỉ có hiệu lực đối với các lần sử dụng sau đó, không xóa những hình ảnh AI đã được tạo trước đó.

Chia sẻ với tờ The Print (Ấn Độ), Mishi Choudhary, nhà sáng lập Software Freedom Law Centre, cho rằng cách thiết kế của Meta chuyển trách nhiệm từ nền tảng sang người dùng: "Nếu các tài khoản Instagram công khai mặc định được dùng làm dữ liệu tham chiếu thì đó là lựa chọn thiết kế sản phẩm, buộc người dùng phải tự hạn chế hoặc từ chối việc tái sử dụng".

Theo bà, điều này làm gia tăng nguy cơ mạo danh, quấy rối có chủ đích và lừa đảo khi AI có thể tạo ra những hình ảnh ngày càng chân thực.

Choudhary cũng nhấn mạnh việc công khai một bức ảnh không đồng nghĩa với việc cấp phép cho mọi mục đích sử dụng AI. "Các nền tảng cần thông báo rõ ràng, trao cho người dùng quyền kiểm soát thực chất và tích hợp các biện pháp bảo vệ ngay từ khâu thiết kế", bà nói.

Theo bà, tài liệu hỗ trợ của Meta cũng nêu rõ người dùng sẽ không được thông báo khi ảnh của họ được dùng để tạo nội dung AI, đồng thời việc tắt tính năng không ảnh hưởng đến các hình ảnh đã được tạo trước đó. "Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ nhận biết của người dùng, khả năng kiểm soát cũng như tính đầy đủ của cơ chế từ chối (opt-out)".

Chính phủ Ấn Độ cũng đã lên tiếng về tính năng mới. Hôm 9/7, Thư ký Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin S. Krishnan thông tin với báo chí về việc cơ quan quản lý sẽ xem xét tính năng này dưới góc độ khung pháp lý hiện hành, nhưng chưa nêu cụ thể quy định nào sẽ được áp dụng.

Ở góc độ công nghệ, Jaspreet Bindra, đồng sáng lập AI & Beyond, cho rằng Muse Image đánh dấu bước chuyển từ mô hình tạo ảnh theo một câu lệnh sang hình thức "đồng sáng tạo" với AI.

Theo ông, AI sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí tạo hình ảnh phục vụ marketing và truyền thông. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là quyền riêng tư khi các mô hình AI ngày càng khai thác dữ liệu công khai để tạo ra hình ảnh giống người thật.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cơ chế "opt-out", trong đó dữ liệu được phép sử dụng mặc định và người dùng phải chủ động từ chối. Nhiều chuyên gia cho rằng khi cuộc đua AI ngày càng gay gắt, các công ty công nghệ sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều dữ liệu để huấn luyện và phát triển sản phẩm, khiến yêu cầu về minh bạch và cơ chế xin phép người dùng trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của AI tạo sinh.

(Theo Chosun, The Print)