Người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn dây điện dân dụng CADIVI tại cửa hàng thiết bị điện.

Tiên phong nâng tầm chất lượng vì sự an toàn của người Việt

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, dự báo đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50% với 1.000 - 1.200 đô thị trên cả nước. Sự gia tăng của các khu dân cư và công trình thương mại kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng điện, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn điện trong công trình dân dụng.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, năm 2025, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, trong đó có nhiều vụ liên quan đến hệ thống và thiết bị điện. Thực tế này cho thấy việc kiểm soát chất lượng vật liệu điện, đặc biệt là dây điện, đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế nguy cơ chập điện, quá nhiệt và cháy nổ.

Nhận thức rõ trách nhiệm của thương hiệu, CADIVI không ngừng nỗ lực đổi mới. Việc dây điện dân dụng không chì LF xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt của TÜV Rheinland - tổ chức kiểm định uy tín của Đức thành lập từ năm 1872 là minh chứng rõ nét. Sản phẩm được thử nghiệm và đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, từ đặc tính kỹ thuật và vật liệu đến điều kiện sản xuất và năng lực duy trì chất lượng ổn định trong dài hạn.

Dòng dây điện dân dụng không chì (LF) của CADIVI đạt chứng nhận TÜV Rheinland về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế.

Đáng chú ý, chứng nhận không dừng ở một lần đánh giá, mà đi kèm cơ chế giám sát định kỳ hằng năm từ TÜV Rheinland, bảo chứng cho sự ổn định và nhất quán chất lượng của CADIVI theo thời gian. Việc duy trì tiêu chuẩn này góp phần thiết lập mặt bằng chất lượng ổn định hơn cho thị trường, từ đó giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều loại công trình có yêu cầu cao, từ nhà ở dân dụng, khu đô thị đến các công trình có yếu tố nước ngoài.

Bảo chứng chất lượng toàn cầu và cam kết phát triển xanh

Không chỉ đạt chứng nhận TÜV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, CADIVI còn tiên phong với giải pháp vật liệu xanh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và bền vững cho ngành dây cáp điện tại Việt Nam.

Dòng dây điện dân dụng LF sử dụng vật liệu không chứa chì, đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore, vừa triệt tiêu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dùng, vừa hạn chế phát sinh khí độc khi xảy ra sự cố. Bước đi này cộng hưởng với xu hướng xây dựng xanh trên toàn cầu và mục tiêu giảm tối thiểu 25% phát thải khí nhà kính đến năm 2030 của ngành xây dựng Việt Nam.

Việc tích hợp đồng thời các tiêu chí an toàn, chất lượng và bền vững trên cùng một dòng sản phẩm dây điện dân dụng nội địa tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của CADIVI trong định hướng phát triển theo chiều sâu, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và giá trị bền vững dài hạn.

CADIVI đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ hoạt động sản xuất và kiểm soát chất lượng dây cáp điện.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CADIVI, cho biết doanh nghiệp hướng đến việc đưa các chuẩn mực kỹ thuật quốc tế vào các dòng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận những sản phẩm dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe, tương tự các sản phẩm CADIVI đang cung cấp tại nhiều thị trường. Việc mang các chuẩn mực chất lượng quốc tế phục vụ thị trường nội địa cũng là cách chúng tôi tạo ra giá trị thiết thực và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác”, ông Thọ chia sẻ.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được thành lập năm 1975, là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện dẫn đầu thị phần tại Việt Nam theo kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Sản phẩm CADIVI đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE (châu Âu); UL, ASTM (Hoa Kỳ); JIS (Nhật Bản); AS/NZS (Úc). Các sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện lực, công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và hạ tầng công cộng. Doanh nghiệp hiện sở hữu các nhà máy cùng hệ thống phân phối rộng rãi khắp cả nước.

(Nguồn: CADIVI)