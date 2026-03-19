Gói xôi nhỏ đi, bỏ ô tô đi làm bằng xe máy

Hơn một tuần nay, con của chị Lê Thị Nhàn, học lớp 6 ở Định Công (Hà Nội), thường than rằng “gói xôi 10.000 đồng ăn sáng không còn đủ no”. Nguyên nhân là giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí vận chuyển và giá gạo leo thang. Vì vậy, người bán buộc phải giảm bớt lượng xôi để giữ nguyên mức giá cũ.

Là người giữ túi tiền chi tiêu của gia đình, chị Nhàn càng cảm thấy rõ ràng hơn các loại hàng hoá đang đua tăng theo giá xăng dầu. Như trước kia, mỗi lần đổ đầy bình xăng chiếc xe máy của mình, chị chỉ tốn khoảng 140.000 đồng. Hôm qua, vẫn đổ đầy bình, số tiền đã vọt lên 180.000 đồng.

“Đặt hàng online, người bán báo phí ship tăng thêm 5.000-10.000 đồng mỗi đơn. Đi chợ mua mớ rau, con cá... giá cũng đều tăng với lý do xăng tăng mạnh quá”, chị nói. Đến nay, số mặt hàng tăng giá mà chị biết đã nhiều không đếm xuể.

Điều đáng nói, hàng hoá gần như đã thiết lập mặt bằng giá mới, còn lương thì lại giữ nguyên. Thế nên, không chỉ chị Nhàn, nhiều người khác cũng đau đầu tính toán lại chi tiêu của gia đình để không bị âm tiền.

“Gần 2 tuần nay, tôi không còn đi ô tô đi làm nữa”, anh Nguyễn Văn Tuấn, cư dân chung cư Ecogreen City (286 Nguyễn Xiển), chia sẻ.

Theo anh Tuấn, trong bối cảnh hiện nay, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. “Có vẻ như không chỉ riêng tôi lựa chọn phương án này. Hôm qua, khoảng 15h, tôi xuống hầm để xe thì thấy xe vẫn đỗ kín, không có dấu hiệu di chuyển. Khi hỏi bảo vệ, tôi được biết khoảng 10 ngày nay tình trạng này diễn ra thường xuyên, cư dân ít sử dụng ô tô hơn. Dường như nhiều người cũng chọn để xe ở nhà”, anh nói.

Áp lực chi phí đẩy giá hàng siêu thị tăng

Thực tế cho thấy, câu chuyện tăng giá không chỉ dừng ở xăng dầu hay cước vận chuyển. “Bão giá” đã càn quét sang chợ truyền thống, chợ online, cửa hàng thực phẩm, quán ăn... và chuẩn bị ập đến các hệ thống siêu thị ở nước ta.

Nhà cung cấp ồ ạt đề nghị tăng giá hàng hóa. Ảnh: Thạch Thảo

Không chỉ người dân phải đối diện với “cú sốc” giá, anh Lê Anh Tú - chủ cửa hàng hải sản ở phường Tây Hồ (Hà Nội) cũng than thở vì phải gồng mình gánh chi phí giao hàng tăng mạnh.

“Đồ hải sản thường phải giao cấp tốc trong vòng 1 giờ đồng hồ. Giá cước vận chuyển tăng mạnh, nên mỗi đơn hàng giao cho khách tôi đang phải bù lỗ 30.000-100.000 đồng phí ship”, anh nói. Do vậy, lợi nhuận gần như không còn.

“Người dân thắt chặt chi tiêu, hàng hoá có phần ế ẩm. Và nếu đà này kéo dài thì giá cả buộc phải điều chỉnh tăng theo giá xăng dầu”, anh cho hay.

Tại một cuộc họp bàn tìm biện pháp bình ổn thị trường với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (vận hành chuỗi đại siêu thị GO! và hệ thống Tops Market) cho biết, phần lớn nhà cung cấp của doanh nghiệp đã đề nghị tăng giá sản phẩm hàng hoá, trong khi chi phí vận hành nội bộ tăng hơn 15% trong thời gian qua.

“Dù tỷ trọng hàng nội địa chiếm trên 90%, nhưng áp lực chi phí vẫn gia tăng do giá đầu vào của các mặt hàng thiết yếu như phân bón, thức ăn chăn nuôi và xăng dầu đồng loạt tăng”, bà chia sẻ.

Theo bà Vân, giá bán lẻ hàng hoá trong siêu thị vẫn được kiểm soát nhờ vào lượng hàng dự trữ tại hệ thống kho tổng. Song, tình trạng cũng chỉ duy trì được trong giai đoạn ngắn hạn. Về trung và dài hạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tác động của thị trường, giá cả nguồn cung.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Thu mua Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống siêu thị Winmart/Winmart+/WiN) cũng báo tin, có đến 70-80% nhà cung cấp trong hệ thống đã gửi đề nghị điều chỉnh giá bán hàng hoá.

Theo ông, WinCommerce có mạng lưới hơn 4.700 điểm bán trên toàn quốc. Thế nên, bất kỳ biến động giá nào cũng có thể tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của hàng triệu khách hàng. Do đó, doanh nghiệp đang phải cân nhắc thận trọng, đồng thời tích cực đàm phán với nhà cung cấp để hạn chế mức tăng.

Tuy nhiên, dư địa “neo giá” không còn nhiều khi một số nhà cung cấp đã chủ động tạm dừng giao hàng trong lúc chờ điều chỉnh giá. Đại diện WinCommerce nhấn mạnh, nếu xu hướng này tiếp diễn, giá bán lẻ trong thời gian tới có thể tăng từ 5-20% tùy nhóm mặt hàng.

Đề xuất giảm các loại thuế cho xăng dầu để kiềm hãm đà tăng giá hàng hoá trên thị trường. Ảnh: Nam Khánh

Ông Nguyễn Minh Tâm chỉ rõ, cuộc xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông xảy ra, giá năng lượng toàn cầu có xu hướng gia tăng, đã tạo áp lực nhất định lên chi phí logistics, vận chuyển cũng như giá nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành hàng.

Những yếu tố này bước đầu tác động đến hoạt động sản xuất, phân phối cũng như mặt bằng chi phí trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá cho phía siêu thị ồ ạt xin được tăng giá sản phẩm.

Để bình ổn giá hàng hoá trên thị trường, bà Nguyễn Thị Bích Vân cũng kiến nghị tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm hạ giá xăng dầu đầu vào, giảm chi phí vận hành logistics và phân phối của doanh nghiệp bán lẻ. Cùng với đó, xem xét gia hạn thời gian giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) tạm thời cho ngành bán lẻ, nhằm kích cầu tiêu dùng khi giá nhiên liệu tăng làm giảm sức mua.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đề xuất gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và tiền thuê đất để hỗ trợ dòng tiền vận hành.