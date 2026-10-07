Bài 1

Trong suốt chặng đường 70 năm lịch sử (1956 - 2026), bản sắc của CLB Công an Hà Nội (CAHN) được hình thành theo dòng chảy kế thừa nối dài, từ lứa cầu thủ đầu tiên cho đến thế hệ hôm nay.

Nhắc đến đội bóng Công an Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến những trận cầu rực lửa, đầy cảm xúc và rất đỗi tự hào trong lòng người hâm mộ. Đó là tình yêu, là kỳ ức, là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, có lúc thăng, lúc trầm nhưng ở đó vẫn nguyên vẹn khí chất, lời hứa và sự đồng lòng trong hành trình 70 năm lịch sử. Một Công an Hà Nội hôm nay tràn đầy khí thế, đang là nhà đương kim vô địch V-League, tự tin hướng ra biển lớn, chinh phục những mục tiêu mới...

Nhân cột mốc đáng nhớ của đội bóng Thủ đô, VietNamNet xin giới thiệu đến độc giả loạt bài về hành trình 70 năm - một biểu tượng, một niềm tự hào của CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Những người đi mở đường

Sau ngày Thủ đô giải phóng 10/10/1954, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn chỉ đạo Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập đội bóng đá. Một cuộc họp đặc biệt được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, cùng sự tham gia của Giám đốc Sở Công an Hà Nội, Nguyễn Văn Long và nhân vật đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Hành chính (nay là Ủy ban nhân dân) thành phố Hà Nội, Trần Duy Hưng.

Đúng 2 năm sau cuộc họp đặc biệt ấy, CLB CAHN chính thức ra đời, có tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Chiếc Cúp hình hổ được đúc trong năm thành lập đội bóng, ngày 10/10/1956

Sau khi được thành lập, đội bóng ngành công an "trình làng" dàn cầu thủ mà sau này, họ chính là những người đặt nền móng cho bóng đá Công an, và cả bóng đá nước nhà.

Bên cạnh những chiến sĩ như Nguyễn Mạnh Cường, Phan Đức Âu hay các nhân tố từ đội bảo an, Bộ Tổng Tham mưu, một nhóm cầu thủ tài hoa xuất thân từ đội bóng đá Thanh niên Hoàng Diệu - cái tên vang danh thời bấy giờ, đã được tin tưởng tuyển chọn về mái nhà chung CAHN.

Những cái tên như Bùi Nghẽn, Lưu Đình Tòng, Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Văn Thìn… chính là cầu thủ "đời đầu" của CAHN. Họ ngay lập tức chinh phục khán giả bằng lối chơi kỷ luật, sự máu lửa, đậm chất kỹ thuật và nét hào hoa, lãng tử của người Thủ đô.

Trong lần đầu tham dự sân chơi Hạng A miền Bắc năm 1957, tân binh CAHN gây bất ngờ lớn khi đánh bại Thể Công 2-0 trong trận chung kết, bước lên đỉnh bóng đá miền Bắc. Đó cũng là trận “derby Thủ đô” đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

CLB CAHN (trái) và Thể Công trên sân vận động Hàng Đẫy (Ảnh tư liệu).

Sau khi lứa cầu thủ tạo nên đội CAHN giàu chất kỹ thuật nhưng cũng đầy ngẫu hứng dần lùi về hậu phương, một thế hệ chiến sĩ trẻ trung bước lên gánh vác trọng trách, tiếp nối trọn vẹn tinh thần của các bậc tiền bối.

Đó là những Tô Hiền, Đoàn Sơn (Sơn “min”), Trần Đình Du (Du “cò”), Trần Đình Đức (Đức “khựa”), Nguyễn Văn Thọ (Thọ “gáo”), Trịnh Xuân Đài (Ba Đài), Vũ Văn Hạc (Hạc “phệ”), Tô Giới Pháp (Pháp A), Hoàng Xuân Thành (Thành A), Lai Thành (Thành B), Nguyễn Văn Độ (Độ “trây”)… cùng ba anh em ruột Từ Như Thành (Thành “C”), Từ Như Hiển (Hiển “coóc”) và Từ Như Sơn (Sơn “nghé”).

Năm 1976, với lứa cầu thủ này, CAHN vinh dự là đội bóng Việt Nam đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất được cử đi thi đấu giao hữu quốc tế tại Liên Xô và Bulgaria. Ở trận gặp Đường sắt Bulgaria, tiền đạo Từ Như Hiển có pha xử lý bóng ngắn rất kỹ thuật trước khi tung cú sút đẹp mắt ghi bàn thắng cho CAHN. Sau trận đấu, Trưởng đoàn đội bạn đặt vấn đề được mua lại tiền đạo Việt Nam, nhưng không được đồng ý.

Cố danh thủ Từ Như Hiển nổi tiếng là tiền đạo hào hoa, lãng tử trên sân cỏ.

Bước sang thập niên 1990, người hâm mộ Thủ đô lại đắm say trước một lứa cầu thủ tài hoa xuất chúng của CAHN. Đó là chiến binh lăn xả hết mình Mai Tiến Dũng, những đường chuyền đầy ngẫu hứng của "nghệ sĩ sân cỏ" Vũ Minh Hiếu, sự vững chãi kiên cường của "trung vệ thép" Lã Xuân Thắng, hay những pha dứt điểm làm nức lòng khán đài của tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành… Họ đã viết nên một chương sử lãng mạn, giữ cho cái tên CAHN luôn nằm trong trái tim của hàng triệu CĐV.

Những trận cầu rực lửa

Nếu phải chọn một đối thủ góp phần tạo nên bản sắc cho CAHN ngay từ những năm đầu, đó là Thể Công. Sau trận chung kết đầy bất ngờ và cảm xúc ở mùa giải 1957 với chiến thắng thuộc về CAHN, hai đội còn gặp nhau nhiều lần sau này.

Cựu cầu thủ Đặng Văn Thông nhớ lại: “CAHN và Thể Công đều là những đội bóng lớn của lực lượng vũ trang. Mỗi lần gặp nhau không chỉ là sự cạnh tranh của hai tập thể mà từng cá nhân cũng muốn khẳng định trình độ chuyên môn. Vì thế, các trận CAHN - Thể Công gần như đều là những trận cầu đỉnh cao mà rất nhiều người mong chờ”.

Những cuộc đối đầu giữa CAHN và Thể Công luôn được mong chờ (Ảnh tư liệu).

Theo hồi ức của các cựu cầu thủ, có những trận khán giả đến sân rất đông, thậm chí người ở cách Hà Nội hàng chục cây số đã đi từ sáng để kịp vào sân. Hàng Đẫy, rồi Cột Cờ, đều chứng kiến những khán đài đông kín trong các cuộc so tài giữa hai đội.

Thể Công là đối trọng giàu tính biểu tượng nhất, nhưng hành trình của CAHN trong bóng đá miền Bắc không chỉ được tạo nên từ những cuộc so tài với đội bóng Quân đội. Những đối thủ của CAHN, cùng với các trận thư hùng đỉnh cao còn có Tổng cục Đường sắt, Công an Hải Phòng, Quân khu 3... và sau này có Công an TP.HCM.

Giải bóng đá toàn quốc 1984 là mùa thứ tư sân chơi bóng đá hạng cao nhất Việt Nam được tổ chức sau ngày đất nước thống nhất. Mùa giải năm đó, CAHN sở hữu dàn cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” thứ 3 trong lịch sử đội bóng với những cái tên đình đám làng bóng Việt thời bấy giờ.

CAHN đăng quang giải bóng đá vô địch toàn quốc năm 1984 sau chiến thắng 2-1 trước Thể Công tại chung kết trên sân Hàng Đẫy (Ảnh tư liệu).

Là HLV trưởng CAHN giải đấu năm đó, ông Trần Đình Đức nhớ lại: “Thời đó, CAHN và Thể Công luôn tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa, đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Tại vòng bảng, chúng tôi thắng Thể Công 3-1 tại Hàng Đẫy, sau đó vào Đà Nẵng thắng bán kết 1-0 trước đội Tổng cục Đường sắt, rồi trở ra Hàng Đẫy thắng Thể Công 2-1 tại trận chung kết, giành chức vô địch chung cuộc”.

Những danh hiệu và trận đấu của giai đoạn 1956-1984 chính là nền móng để cái tên CAHN tiếp tục được nhắc đến trong nhiều thập niên sau đó - như một phần ký ức không thể tách rời của bóng đá Thủ đô.

Và, trong lịch sử đầy tự hào của CAHN không chỉ là những chiếc cúp. Phía sau mỗi chiến thắng là những con người, những ngày tháng tập luyện, những trận đấu, những câu chuyện đời thường và cả những kỷ vật đã cùng họ đi qua năm tháng.

Đón đọc bài 2: CAHN và những thăng trầm thời chuyển giao