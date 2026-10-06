BLV Quang Huy cho rằng dù tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn có nhiều điều tích cực để tiếp tục hướng tới tương lai.

"Chúng ta đã chờ đợi tuyển Việt Nam có thắng lợi cuối cùng trước khi rời giải đấu. Thế nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik để thua Malaysia, sau thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng.

Một trận đấu mà thất bại đương nhiên khán giả không vui được. Cá nhân tôi thì không quá bất ngờ, bởi vì trước trận tôi đánh giá tuyển Việt Nam và Malaysia ngang ngửa nhau, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta thiếu hụt lực lượng. Bên cạnh đó, giải này tuyển Việt Nam không đạt điểm rơi phong độ tốt, có một số vấn đề về con người, về sức khỏe phát sinh. Vì vậy tôi cảm giác trận tuyển Việt Nam vs Malaysia là 50-50, nhưng cuối cùng chúng ta thua 0-1.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia sau 12 năm. Ảnh: V.A

Thua thì buồn nhưng tôi thấy cũng có ích, tức là có những bài học được rút ra. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chưa hơn Thái Lan và các đối thủ như Indonesia, Malaysia. Vì thế, những giải đấu như này giúp bóng đá khu vực cùng phát triển", BLV Quang Huy đánh giá.

Nói thêm về trận tuyển Việt Nam thua Malaysia, BLV Quang Huy phân tích: "Chúng ta khởi đầu rất linh hoạt. Các cầu thủ trẻ trên hàng công như Khoa Ngô và Minh Hoàng chơi xông xáo. Họ đều thi đấu ở các trận trước rồi. Minh Hoàng thậm chí còn ghi bàn ở trận gặp Pakistan nên có sự hưng phấn. Tuy nhiên, dù có tiến bộ nhưng rõ ràng họ vẫn còn non.

Cặp tiền vệ Hoàng Đức và Thành Long lúc đầu trận chơi tốt để tạo bệ phóng. Nhưng hai tiền đạo ở phía trên không có sự sắc bén như Đình Bắc hay Xuân Son.

Đình Bắc đá dự bị. Chúng ta cũng chờ đợi hiệp hai anh ấy vào, nhưng rõ ràng khi vào sân thì thế trận của tuyển Việt Nam đã khó. Đội bạn cảnh giác và lực của Malaysia khác hẳn so với Pakistan".

Đình Bắc cần có sự ổn định hơn về phong độ. Ảnh: V.A

Đánh giá về cả giải đấu, BLV Quang Huy nói: "Điều tôi tiếc nuối nhất ở tuyển Việt Nam là chấn thương của Xuân Son. Dù tiền đạo này xuống phong độ nhưng vẫn là trung phong hay nhất của tuyển Việt Nam. Xuân Son rời giải đấu đúng vào thời điểm chúng ta gặp Thái Lan, là trận đấu rất quan trọng. Hy vọng thời gian tới, Khoa Ngô hay Minh Hoàng có thêm tiến bộ và tìm kiếm thêm được nhiều tiền đạo đang thi đấu tại V-League nữa".

Về vai trò của Đình Bắc, BLV Quang Huy nói: “Đình Bắc là cầu thủ rất sáng giá, tuy nhiên không thể đòi hỏi trận nào cũng đá tốt được, bởi vì anh tham dự hai giải đấu liên tục rồi”.

“Tuyển Việt Nam vẫn thuận trong những pha chuyển trạng thái. HLV Kim Sang Sik muốn có một kiểu tiếp cận linh hoạt hơn, nhiều hướng hơn. Nhưng mà đá kiểu này thì trung phong phải giỏi. Chúng ta thấy mất Xuân Son, ngay lập tức tuyển Việt Nam gặp phải vấn đề.

Tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ. Ảnh: S.N

Trận đá với Thái Lan chúng ta thua, nhưng cái cách đội tấn công và triển khai đội hình để ép Thái Lan ấy cũng là một điều mà người xem cảm thấy thích thú.

Trận gặp Malaysia cũng có thời điểm chúng ta ép một cách rất bài bản và lớp lang. Thế nhưng lại thiếu trung phong giỏi. Tóm lại, trong bóng đá, trung phong luôn là của hiếm. Và những giải đấu trước, Xuân Son tạo ra một sự khác biệt".

Còn về mặt trận phòng ngự, BLV Quang Huy đánh giá: “Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam sẵn sàng lùi, chịu trận. Yếu tố đầu tiên phải là không để lọt lưới. Ông Kim thì hơi khác, đó là cách đá mở hơn và hướng tiếp cận đa dạng hơn”.

Theo BLV Quang Huy, thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 không có gì phải buồn, điều quan trọng là tuyển Việt Nam sẽ trở lại như nào.

“V-League lăn bóng trở lại, có thêm những tài năng được bộc lộ. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều hy vọng ở Asian Cup 2027. Các cầu thủ tấn công như Xuân Son cũng sẽ trở lại. Đội tuyển có sự cạnh tranh, còn HLV Kim Sang Sik có thêm ý tưởng.

Tóm lại là chúng ta vẫn lạc quan để hướng đến tương lai. Ở Đông Nam Á, cạnh tranh càng nhiều càng tốt, bởi vì mục tiêu tuyển Việt Nam là vươn lên ở tầm cao hơn”, BLV Quang Huy chốt lại.

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