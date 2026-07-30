Dù có làm diễn viên hay không, cách sống của tôi vẫn vậy

- Dù đã tham gia thêm một số dự án nhưng sau 2 năm khán giả vẫn nhớ tới Long Vũ qua vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ". Nhiều người cho rằng bạn đang bị "chết vai". Sự thành công quá lớn của Chải có tạo áp lực cho bạn?

Tôi rất vui vì khán giả vẫn nhớ, yêu thương và đón nhận vai diễn đó. Sau vai Chải, tôi mới chỉ tham gia 2 vai phụ trong Cầu vồng ở phía chân trời và Tường lửa Tràng An, cũng chưa có cơ hội thể hiện một màu sắc hoàn toàn mới. Khi tiếp xúc trực tiếp, chưa người hâm mộ nào nói tôi bị đóng khung vai diễn, ngược lại mọi người đều chờ đợi tôi bứt phá hơn.

Long Vũ tại họp báo ra mắt phim "Mùa hè năm ấy". Ảnh: Vy Uyên

- Vậy vai Khánh trong "Mùa này năm ấy" sắp lên sóng VTV có phải là một thử thách mới với Vũ?

Khánh có những điểm tương đồng với Chải nhưng tôi nghĩ đây là một nhân vật mang nhiều thử thách hơn. Mỗi khi nhận kịch bản, tôi luôn tìm kiếm giá trị cốt lõi và lý tưởng mà nhân vật sẽ để lại trong lòng người xem. Tôi không muốn dừng lại ở mức "làm tròn vai" mà luôn muốn mỗi nhân vật đều có dấu ấn riêng. Nếu Chải mang đến một tình yêu trong sáng thì Khánh ở Mùa này năm ấy lại là sự giằng xé giữa trách nhiệm và sự vô trách nhiệm.

Còn việc Khánh có thực sự khác biệt hay không, tôi xin dành câu trả lời cho khán giả. Dù là lời khen hay góp ý, tôi cũng sẽ trân trọng đón nhận.

- Long Vũ có tự tin vai Khánh sẽ giúp khán giả tạm quên đi bóng dáng của Chải?

Điều này tôi không thể nói trước. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: xuất phát từ truyền thống gia đình cũng như trách nhiệm với nghề, tôi luôn cống hiến 200% sức lực cho mỗi vai diễn, dù biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. Không nỗ lực hết mình đồng nghĩa với việc vô trách nhiệm với chính bản thân và khán giả.

- Cuộc sống của Vũ thay đổi thế nào khi tên tuổi "vụt sáng", lượt theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt sau vai Chải?

Dù được biết đến nhiều hơn, cách tôi sử dụng mạng xã hội từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Tôi có bất ngờ khi nhận được sự chú ý lớn nhưng tính cách ngoài đời hay trên không gian mạng của tôi vẫn thế - thậm chí là khá "nhây" và nói hơi nhiều (cười).

Dù có làm diễn viên hay không, cách sống của tôi vẫn vậy. Tôi vẫn là con của mẹ và tôi luôn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh đó.

- Bạn thích được gọi là "diễn viên Long Vũ" hay "con trai Vân Dung"? Danh xưng "con trai Vân Dung" có tạo áp lực cho Vũ?

Ngày trước tôi từng lăn tăn về chuyện này và chính suy nghĩ đó đã vô tình trở thành rào cản ngáng chân mình. Về sau, tôi mở lòng hơn. Bất kỳ tên gọi nào chứa đựng tình cảm của khán giả, tôi đều trân trọng đón nhận. Khi tâm lý thoải mái, tôi mới có thể hóa thân trọn vẹn vào vai Chải.

Thay vì tự hỏi làm sao để diễn được như mẹ, tôi nghĩ tại sao không thử là chính mình. Tên tuổi của mẹ đã là được định hình trong lòng công chúng, tôi đâu nhất thiết phải tìm cách vượt qua hay đặt mình vào thế cạnh tranh. Tôi chỉ cần nỗ lực gây dựng một vị trí riêng dù là rất nhỏ bé bên cạnh mẹ.



- "Mùa này năm ấy" đánh dấu lần đầu tiên hai mẹ con cùng tham gia một bộ phim. Bạn có thể tiết lộ về lần kết hợp đặc biệt này?

Trong phim này, tôi và mẹ ở hai tuyến nhân vật khác nhau với nhiều phân cảnh tâm lý khá nặng. Đạo diễn chia sẻ rằng nếu xếp hai mẹ con đóng chung tuyến thì dễ đoán.

Ngoài đời, mẹ là người tôi hay tâm sự về nghề nhất. Nhưng với bộ phim này, hai mẹ con lại tò mò về nét diễn của đối phương, vì có những đoạn người này quay người kia lại không có mặt trên set quay. Hai nhân vật chỉ thỉnh thoảng mới giáp mặt nhau trên phim thôi.

Không có chuyện được o bế khi là con trai Vân Dung

Long Vũ và mẹ Vân Dung. Ảnh: FBNV

- Diễn chung với mẹ Vân Dung, bạn có áp lực?

Hoàn toàn không! Mẹ là người thân thiết nhất nên khi diễn cùng mẹ, tôi lại thấy thoải mái nhất. Mẹ là người rèn giũa cho tôi tư duy làm nghề. Mỗi khi mẹ "quăng miếng", nét diễn luôn rất chỉn chu và tôi chỉ việc nỗ lực hết sức để tung hứng và sáng tạo theo.



- Từ khi Long Vũ nổi tiếng, nghệ sĩ Vân Dung rất chăm chỉ đăng tải nội dung "tuyển con dâu" trên mạng xã hội. Phản ứng của mẹ ở ngoài đời thế nào?

Thời điểm phim phát sóng, mỗi lần ra đường là khán giả quên luôn tên thật của mẹ, toàn gọi là "mẹ thằng Chải" hay "mẹ Long Vũ". Mẹ hay trêu tôi: "Mấy chục năm làm nghề, con nó vừa bước ra một cái là tượng đài sụp đổ luôn, chẳng ai thấy mẹ đâu nữa!".

Mẹ rất vui khi tôi được chú ý nhưng vẫn hay trêu chọc như vậy. Dù thế, trong công việc, mẹ luôn khắt khe và đưa ra những lời khuyên nghiêm khắc để tôi không bị chủ quan. Mẹ luôn nhắc tôi phải chỉn chu, cống hiến hết mình và tuyệt đối không được làm nghề một cách sơ sài.



- Nhiều người nghĩ rằng có mẹ làm nghề lâu năm, Long Vũ sẽ được các cô chú trong giới ưu ái hơn. Bạn đối diện với suy nghĩ này thế nào?

Hồi còn học trong Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh, tôi cũng từng suy nghĩ tiêu cực về việc đó. Nhưng sau này tôi nhận ra suy nghĩ ấy rất vô lý.

Ngay từ trước khi tôi bước chân vào ngành, mẹ đã chia sẻ trên báo chí dù có được ưu ái hay o bế đến đâu mà bản thân không có năng lực và sự nỗ lực thì không bao giờ đi được đường dài. Khán giả rất tinh tường, mình làm việc nghiêm túc hay hời hợt, họ nhận ra ngay.

Còn thực tế, đóng phim vất vả lắm chứ làm gì có chuyện được "o bế" (cười). Phim nào tôi cũng sụt ít nhất 5kg, riêng phim mới này sụt tận 7kg, da dẻ đen sạm đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ cái nắng trên núi là kinh khủng nhất rồi, ai ngờ năm nay quay ngoại cảnh ở thành phố còn nắng nóng rát da hơn. Quay xong phim, mẹ nhìn tôi còn không nhận ra. Nhưng tôi tin làm nghề này, càng kinh qua vất vả mình mới đang đi đúng hướng.

Long Vũ sinh năm 2001, đã tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh từng góp mặt trong các phim: Đi giữa trời rực rỡ, Cuộc chiến không giới tuyến, Tường lửa Tràng An, Cầu vồng ở cuối chân trời.... và sắp tới là Mùa hè năm ấy lên sóng VTV từ 3/8. Long Vũ được biết đến nhiều với danh xưng là "con trai" Vân Dung. Mùa hè năm ấy là phim đầu tiên hai mẹ con đóng cùng nhau.

Long Vũ chia sẻ áp lực khi là con trai Vân Dung:

Clip: Vy Uyên