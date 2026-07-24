Long Vũ và mẹ Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy":

Chiều 24/6, đoàn phim Mùa hè năm ấy ra mắt tại Hà Nội với dàn diễn viên Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Phan Thắng, Long Vũ... Nghệ sĩ Vân Dung do đóng vai phụ nên không góp mặt. Diễn viên Long Vũ chia sẻ với VietNamNet đây là phim đầu tiên mình đóng cùng mẹ nên khá áp lực.

Tạo hình vai diễn của hai mẹ con.

Hai mẹ con có một số phân cảnh đóng cùng nhau nhưng thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau. Bản thân nam diễn viên sinh năm 2001 cũng đang háo hức chờ phim lên sóng vào 3/8 tới bởi nhiều phân cảnh mẹ đóng không có sự xuất hiện của nam diễn viên.

Hai mẹ con sẽ cùng tham gia phần 1 của Mùa hè năm ấy. Long Vũ vào vai Khánh, cậu học sinh lớp 12 sôi nổi có tình cảm với cô bạn cùng lớp tên Phương - là con gái của bà Ngọc (Vân Dung). Bà từng yêu quý Khánh nhưng vì tương lai của con gái nên đã làm một việc mà sau này ân hận.

Long Vũ chia sẻ về vai diễn mới.

Long Vũ chia sẻ đây không phải lần đầu đóng phim nhưng cảm nhận được sự kỹ lưỡng của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh (11 tháng 5 ngày, Gió ngang khoảng trời xanh). Với Mùa hè năm ấy, anh có gần 3 tháng làm tiền kỳ, học diễn xuất với NSND Lan Hương. Các diễn viên cũng có chừng ấy thời gian sống cùng nhau và đạo diễn tạo môi trường để họ sống với nhân vật như một nhóm bạn lớn lên cùng nhau thực sự.

Ngoài Long Vũ và Hà Thành (phim Gió ngang khoảng trời xanh), hầu hết các diễn viên còn lại ở giai đoạn học sinh là gương mặt mới, là những sinh viên nên vô cùng áp lực trước ống kính.

Dàn diễn viên tại sự kiện ra mắt phim.

Mùa hè năm ấy kể về hành trình tình yêu của Khánh và Phương. Khi tình bạn giữa Khánh và Phương 'chuyển hóa' thì một biến cố lớn bất ngờ xảy đến, khiến mùa hè cuối cùng của tuổi học trò khép lại với nhiều điều dang dở. Họ rời xa nhau mang theo những lựa chọn đã làm thay đổi cuộc đời mỗi người.

Nhiều năm sau, Phương về nước trở thành một nữ quản lý thành đạt, hiện đại và bản lĩnh. Trong khi đó, Khánh sống khép mình, mang theo mặc cảm về quá khứ cùng những áp lực cơm áo, công việc và gia đình. Cuộc gặp lại tình cờ đặt họ vào hai vị thế tưởng như không còn điểm chung. Khoảng cách giữa Khánh và Phương không chỉ nằm ở hoàn cảnh sống mà còn đến từ những hiểu lầm chưa được hóa giải và nỗi sợ làm tổn thương nhau thêm một lần nữa.

Đảm nhiệm vai Khánh và Phương khi trưởng thành là Tô Dũng và Minh Thu - cặp đôi yêu nhau thật ngoài đời. Tuy nhiên, hai diễn viên không muốn khán giả mặc định mối quan hệ này của họ ngoài đời mà ảnh hưởng đến cảm xúc khi đón nhận hai nhân vật trên phim.

Dàn diễn viên quen thuộc góp mặt trong phần 2 của phim.

Tô Dũng cho biết tình yêu vốn dĩ là việc của cá nhân nên không muốn chia sẻ quá nhiều. Anh cảm ơn đạo diễn đã chọn mình và Minh Thu vào phim này nhưng cho đây là "canh bạc" với nhà sản xuất. Anh mong khán giả hãy quan tâm đến nhân vật hơn là chuyện tình cảm của anh và Minh Thu ngoài đời. "Ra hiện trường chúng tôi là đồng nghiệp và thảo luận cùng đạo diễn như bao đồng nghiệp khác để cho ra sản phẩm tốt nhất", anh nói.

Diễn viên Tô Dũng chia sẻ về việc đóng chung phim với bạn gái Minh Thu:

Clip: Vy Uyên

Ảnh: VTV