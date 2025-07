Ca sĩ Phạm Anh Duy vừa phát hành MV Nhìn em đi còn là em không. Bài do Tuno sáng tác, mang màu sắc buồn và có phần ma mị.

Phạm Anh Duy thích và quyết định phát hành bài hát vì phần lời có chất thiền, khiến ca sĩ đồng điệu sâu sắc. Anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp: hơn nửa năm không có show, không kiếm nổi 10 nghìn đồng và được gia đình gợi ý làm bảo vệ trực ca đêm kiếm tiền.

"Lúc chật vật nhất, tôi được khuyên thiền định, tìm về bên trong mình, nhờ đó vượt qua không ít nỗi khó khăn, ám ảnh từ thời tuổi trẻ. Thời gian sau, tôi quyết định Nam tiến và có cơ duyên xuất hiện tại cuộc thi Anh trai say hi", 9X nhớ lại.

Phạm Anh Duy viết thêm một số câu hát để bài vừa vặn với tâm tư mình hơn như: Em mong chờ một ai, Sao em vẫn còn lo cho ai mà chẳng lo cho em...

Ca sĩ Phạm Anh Duy. Ảnh: NVCC

MV do Võ Thăng Huy làm đạo diễn, phần hình ảnh bám sát lời bài hát trầm buồn, bay bổng. Sản phẩm được lồng ghép hình ảnh chiếc áo dài, lông ngỗng và ngọc trai lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy. Trong MV, lần đầu Phạm Anh Duy thể hiện vũ đạo - điều thậm chí chưa từng thấy trong Anh trai say hi.

Lần đầu tiên, Phạm Anh Duy tự đầu tư toàn bộ, không được ai san sẻ hay tài trợ. "Tất cả tiền tôi kiếm được trong năm 2024, nói đúng hơn là tất cả của cải hiện có đều đã được dồn vào sản phẩm này", anh tâm sự.

Trích đoạn MV "Nhìn em đi còn là em không"

Dịp này, Phạm Anh Duy dành lời tri ân vợ chồng Trấn Thành - Hari Won: "Tôi rất biết ơn anh chị. Họ rất thương, động viên tôi vào TPHCM làm việc. Anh chị cũng giúp tôi có nhiều cơ hội công việc hơn, xuất hiện trên các chương trình thời gian qua như Our Song".

Tròn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Anh Duy chia sẻ: "Tôi xác định rõ hướng đi không nổi tiếng bằng chiêu trò mà xây dựng con đường âm nhạc bền vững, sâu sắc và mang đậm dấu ấn cá nhân".