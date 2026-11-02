Chuỗi California Fitness & Yoga thông báo tạm ngừng hoạt động thêm một chi nhánh tại TPHCM, đưa số câu lạc bộ còn hoạt động trên cả nước xuống một cơ sở duy nhất.

Tối 2/11, nhiều hội viên California Fitness & Yoga bất ngờ nhận được thông báo chi nhánh tại Aeon Mall Bình Tân sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 3/11 cho đến khi có thông báo mới. Theo đơn vị này, việc tạm đóng cửa nhằm điều chỉnh công tác vận hành câu lạc bộ.

Trong thời gian chi nhánh Bình Tân tạm ngừng hoạt động, hội viên có thể quét mã QR gửi kèm thông báo để được hỗ trợ bảo lưu thẻ miễn phí. Thời gian bảo lưu sẽ được xem xét phù hợp với từng trường hợp.

Câu lạc bộ California tại Aeon Mall Bình Tân sẽ đóng cửa từ ngày 3/11. Ảnh hội viên cung cấp

Trong thông báo, California Fitness & Yoga nêu rõ việc bảo lưu chỉ áp dụng với các hạng thẻ có quyền lợi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc gián đoạn dịch vụ.

Ngay sau thông báo này, nhiều hội viên bày tỏ sự bất bình và lo ngại về những buổi tập đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Chị Trúc Quỳnh, hội viên tại đây, cho biết trong 5 ngày qua, chị phải di chuyển 12km tới chi nhánh Bình Tân để tập gym sau giờ làm. Chiều 2/11, chị vẫn đến tập nhưng không được thông báo về việc cơ sở sẽ tạm đóng cửa từ hôm sau.

“Nếu chi nhánh Bình Tân đóng cửa, tôi chỉ còn lựa chọn đến cơ sở tại Bình Dương, nhưng nơi này quá xa. Tôi phải tạm ngừng tập dù thẻ còn hạn đến hết năm 2027 và còn 60 buổi tập với PT (huấn luyện viên cá nhân) chưa sử dụng”, chị Quỳnh nói.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nếu chi nhánh Bình Tân tạm đóng cửa, tính đến ngày 3/11, hệ thống này chỉ còn một cơ sở hoạt động trên cả nước là Cali Bình Dương Square.

Trước đó, ngày 31/10, thời điểm dự kiến kết thúc đợt tạm ngừng hoạt động của hàng loạt chi nhánh để tái cấu trúc, California Fitness & Yoga đã khảo sát ý kiến hội viên về việc triển khai gói tập tạm thời. Mức phí dự kiến là 599.000 đồng/tháng với khách hàng hiện tại và 999.000 đồng/tháng với khách hàng mới.

Theo phương án này, hội viên thanh toán từng tháng thay vì đóng trước chi phí cho gói tập 12 tháng như trước đây.

Với quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, doanh nghiệp đưa ra ba phương án: bảo lưu quyền lợi hiện tại; chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác theo điều kiện và lộ trình được hai bên thống nhất; hoặc tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án giải quyết nếu chưa đồng ý với hai lựa chọn trên.

Đợt khảo sát chỉ áp dụng tại ba cơ sở đang tạm đóng cửa gồm Cali Ba Tháng Hai (TPHCM), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội).

Đề xuất thu thêm phí trong khi quyền lợi theo hợp đồng cũ chưa được giải quyết thỏa đáng khiến không ít hội viên bức xúc, không đồng tình.

Ngày 1/11, California Fitness & Yoga tiếp tục thông báo kế hoạch mở cửa trở lại một số câu lạc bộ. Theo đó, hai cơ sở Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/11.

Các câu lạc bộ còn lại tại TPHCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng… tiếp tục tạm ngừng hoạt động để điều chỉnh công tác vận hành. Doanh nghiệp chưa công bố lịch mở cửa trở lại cụ thể và cho biết sẽ cập nhật thông tin tới hội viên trong các thông báo tiếp theo.