Theo thông báo từ Lumi Fitness & Yoga, cơ sở Lumi Fitness Times City sẽ chính thức đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 1/8. Đây là cơ sở thứ hai của Lumi Fitness đóng cửa chỉ trong vòng một tháng. Trước đó, vào đầu tháng 7, chuỗi này đã thông báo ngừng hoạt động vĩnh viễn cơ sở tại SmartCity.

Lumi Fitness & Yoga là chuỗi phòng tập do CTCP Thể thao LM Việt Nam vận hành, được thành lập vào tháng 3/2021. Theo thông tin giới thiệu, Lumi Fitness & Yoga từng vận hành hệ thống 4 phòng tập theo mô hình tiêu chuẩn 5 sao tại Hà Nội. Doanh nghiệp hiện chưa công bố nguyên nhân của việc thu hẹp hoạt động cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

California Fitness & Yoga cũng mới thông báo đóng cửa hàng loạt cơ sở. Tại TPHCM, hai cơ sở ngừng hoạt động gồm trung tâm tại khu vực Tân Sơn Nhì và Gò Vấp. Tại Hà Nội, hai cơ sở ở khu vực Cầu Giấy và Cửa Nam cũng sẽ dừng hoạt động.

Nhiều hệ thống phòng gym thu hẹp hoạt động. Ảnh: Duy Anh

Lý giải về quyết định này, đại diện California Fitness cho biết, các cơ sở trên đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không còn phù hợp với yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình "Wellness Hub" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Theo đó, thay vì ưu tiên mở rộng mạng lưới theo chiều rộng, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư chiều sâu vào các trung tâm có tiềm năng phát triển dài hạn, các mô hình dịch vụ thế hệ mới, năng lực chuyên môn, công nghệ và trải nghiệm hội viên.

California Fitness từng là biểu tượng của phân khúc phòng gym cao cấp tại Việt Nam. Gia nhập thị trường từ năm 2007, có thời điểm, thương hiệu này sở hữu gần 50 câu lạc bộ tại các vị trí đắc địa trong các trung tâm thương mại lớn ở nhiều tỉnh, thành phố, phục vụ hàng trăm nghìn hội viên. Trong nhiều năm, California Fitness gần như trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên khi người tiêu dùng nghĩ đến các phòng gym cao cấp.

Trước đó, Elite Fitness thông báo sẽ chấm dứt hoạt động câu lạc bộ Thảo Điền từ ngày 1/5/2026 do không đạt được thỏa thuận gia hạn mặt bằng. Đây là cơ sở cuối cùng của thương hiệu tại TPHCM, đánh dấu việc chuỗi phòng tập này chính thức rút khỏi thị trường phía Nam sau nhiều năm hoạt động.

Elite Fitness được thành lập từ năm 2010. Hiện hệ thống chỉ còn duy trì các câu lạc bộ tại Hà Nội.

Thị trường gặp khó

Theo các chuyên gia trong ngành, mô hình phòng tập quy mô lớn từng phát triển mạnh nhưng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí vận hành và sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

Sự phát triển của các khu đô thị và chung cư cao cấp cũng khiến mô hình phòng gym nội khu ngày càng phổ biến. Thay vì di chuyển đến các trung tâm thương mại, nhiều cư dân lựa chọn tập luyện ngay tại nơi sinh sống nhờ yếu tố thuận tiện và chi phí thấp hơn.

Bên cạnh đó, các hoạt động như chạy bộ, pickleball, tennis, golf hay đạp xe ngày càng được quan tâm, tạo thêm sự cạnh tranh về thời gian và ngân sách dành cho tập luyện.

Trong khi đó, các môn thể thao như chạy bộ, pickleball, tennis, golf hay đạp xe thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khiến ngân sách và thời gian dành riêng cho phòng gym không còn chiếm ưu thế như trước.

Cuối tháng 3, Fit House đăng tải thư gửi khách hàng thông báo phòng tập chính thức đóng cửa vĩnh viễn sau 10 năm hoạt động. Theo ông Võ Trung Tín, nhà sáng lập Fit House, doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, khó khăn kinh tế và những hạn chế trong công tác vận hành.

Toàn bộ số tiền vay từ khách hàng, đồng nghiệp và người quen đều được sử dụng để duy trì hoạt động của phòng tập, song bản thân và gia đình hiện đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Ông Trần Việt Anh, chuyên gia nghiên cứu thị trường tiêu dùng, nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc khi mô hình phòng gym quy mô lớn phải đối mặt với áp lực chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và vận hành ngày càng tăng, trong khi hành vi tiêu dùng đã thay đổi đáng kể.

Trước đây, doanh nghiệp có thể mở rộng nhanh nhờ mô hình bán thẻ hội viên dài hạn, nhưng hiện nay khách hàng quan tâm nhiều hơn đến tính linh hoạt, sự thuận tiện và hiệu quả sử dụng. Điều này buộc các chuỗi lớn phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh nếu muốn duy trì tăng trưởng.

Trong giai đoạn tới, các chuỗi phòng gym sẽ phải chuyển trọng tâm từ mở rộng mạng lưới sang nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng.