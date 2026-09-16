Dấu ấn 26 năm thấu hiểu giấc mơ váy cưới cô dâu

Với NTK Phương Linh, 26 năm gắn bó cùng váy cưới là hành trình được tạo nên từ tình yêu dành cho cái đẹp, sự tận tụy của những đôi tay thủ công và sự thấu hiểu dành cho mỗi cô dâu. Tại Calla Private Show 2026, L’Héritage 2027 mở ra một chương mới của hành trình ấy - nơi những giá trị được vun đắp qua hơn một phần tư thế kỷ tiếp tục được chuyển hóa thành ngôn ngữ Haute Couture của hiện tại.

Suốt 26 năm làm nghề, NTK Phương Linh đã dành trọn tâm huyết và tình yêu của mình cho duy nhất một hành trình: kiến tạo những chiếc váy cưới. Từ những thiết kế đầu tiên đến hôm nay, hành trình ấy luôn được dẫn dắt bởi một quan niệm nhất quán về cái đẹp: chiếc váy cưới đẹp nhất là chiếc váy tôn lên vẻ đẹp riêng của mỗi cô dâu, để trong ngày trọng đại, cô vẫn là chính mình ở phiên bản rạng rỡ và đặc biệt nhất.

Bởi vậy, mỗi thiết kế của NTK Phương Linh thường bắt đầu từ chính cô dâu sẽ khoác lên mình chiếc váy ấy. Vóc dáng, thần thái, cá tính và câu chuyện riêng trở thành những chất liệu đầu tiên để NTK tìm kiếm phom dáng, tỷ lệ và tinh thần cho từng thiết kế.

Sự lắng nghe ấy tạo nên một thế giới váy cưới đa dạng về hình thức nhưng nhất quán trong tinh thần. Cảm hứng có thể đến từ thiên nhiên, hội họa, kiến trúc, văn học hay từ chính một cô dâu cụ thể. Qua tư duy của NTK Phương Linh, những cảm hứng ấy được chuyển hóa bằng phom dáng, chất liệu và kỹ thuật thủ công để trở thành những thiết kế mang dấu ấn riêng.

Sau 26 năm, điều NTK Phương Linh xây dựng đã trở thành một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng của Calla Bridal - được bồi đắp qua thời gian, qua đôi tay của những người thợ và qua hàng nghìn câu chuyện của những cô dâu đã lựa chọn Calla cho ngày trọng đại của mình.

Calla Bridal - nơi di sản được tạo nên từ đôi tay

Nếu triết lý thiết kế tạo nên phần tinh thần, thì kỹ nghệ thủ công chính là cách Calla hiện thực hóa tinh thần ấy. Mỗi chiếc váy được hình thành từ sự tuyển chọn kỹ lưỡng về chất liệu, kỹ thuật dựng phom, xử lý bề mặt cùng hàng trăm giờ lao động của những người thợ lành nghề. Ren Pháp, những dòng vải cao cấp, pha lê Swarovski cùng các chi tiết đính kết thủ công trở thành một phần trong ngôn ngữ sáng tạo đặc trưng của Calla.

Có những thiết kế cần nhiều tháng, thậm chí hơn một năm để hoàn thiện. Hàng trăm giờ làm việc được dành cho những chi tiết rất nhỏ: một đường corset vừa vặn với cơ thể, tỷ lệ của phần hông được dựng khối, độ rơi của tùng váy hay từng mảng ren, từng viên pha lê được đặt lên bề mặt bằng tay.

Đặc biệt, nhiều thiết kế Haute Couture của Calla được sáng tạo dành riêng cho một cô dâu và mang chính tên của cô dâu ấy. Tính độc bản vì thế hiện diện ngay từ khởi nguồn của mỗi thiết kế: từ một cô dâu, một vóc dáng, một câu chuyện và một khoảnh khắc riêng biệt trong đời. Chính sự giao thoa giữa tư duy thiết kế, kỹ nghệ thủ công và sự thấu hiểu dành cho mỗi cô dâu đã từng bước tạo nên dấu ấn Calla Bridal.

L’Héritage 2027 - Di sản được viết tiếp

L’Héritage trong tiếng Pháp mang nghĩa là “di sản”. Với NTK Phương Linh, sau 26 năm, di sản là những giá trị vẫn tiếp tục sống, chuyển động và được trao truyền qua từng thế hệ thiết kế. Đó có thể là một tiêu chuẩn về phom dáng được gìn giữ qua thời gian; một kỹ thuật được truyền từ đôi tay người thợ này sang đôi tay người thợ khác; một quan niệm về vẻ đẹp của cô dâu tiếp tục hiện diện trong những sáng tạo mới.

Và sâu hơn cả, đó là niềm tin rằng mỗi chiếc váy cưới xứng đáng được tạo nên bằng tất cả sự chăm chút và tình yêu, bởi chiếc váy ấy sẽ hiện diện trong một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời mỗi cô dâu.

Từ tinh thần ấy, L’Héritage 2027 trở thành một chương đặc biệt đánh dấu 26 năm sáng tạo của NTK Phương Linh. Bộ sưu tập nhìn về những giá trị đã làm nên Calla Bridal để từ đó mở ra một bước chuyển mới về phom dáng, cấu trúc, chất liệu và kỹ thuật Haute Couture. Kinh nghiệm được tích lũy qua hơn một phần tư thế kỷ gặp gỡ tư duy của hiện tại, để những giá trị đã được vun đắp tiếp tục chuyển hóa thành những sáng tạo mới.

Tại Calla Private Show 2026, câu chuyện ấy được kể bằng 28 thiết kế mới thuộc L’Héritage 2027 cùng 8 tác phẩm Haute Couture signature đã ghi dấu trong hành trình sáng tạo của Calla. Trên cùng một đường runway, những tác phẩm đã trở thành dấu ấn của Calla xuất hiện bên cạnh thế hệ thiết kế mới, tạo nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại; giữa những giá trị được gìn giữ và những giá trị đang tiếp tục được viết nên.

Sau 26 năm, di sản của NTK Phương Linh hiện diện trong một quan niệm về vẻ đẹp của cô dâu, một chuẩn mực dành cho chiếc váy cưới, kỹ nghệ của những đôi tay thủ công và trên hết là tình yêu dành cho nghề vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu.

L’Héritage 2027 vì thế vừa là dấu mốc của hành trình 26 năm, vừa mở ra chương tiếp theo của Calla Bridal - nơi di sản tiếp tục được viết bằng những chiếc váy cưới của tương lai.

(Nguồn: Calla Bridal)