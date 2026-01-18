Mỹ Xuyên (SN 2000, quê Cà Mau) mê may vá thủ công từ nhỏ. Ngay cả khi lựa chọn theo đuổi ngành y dược, cây kim và những tấm vải màu sắc vẫn có sức hút đặc biệt với cô.

Sau một thời gian đi làm, Xuyên nhận ra ngành nghề đã chọn không phù hợp với mình. Cô quyết định rẽ hướng, bỏ phố về quê làm công việc mình yêu thích là sửa chữa quần áo, học thêm về nghề may. Với chiếc máy may mini, Xuyên có thể ngồi miệt mài cả ngày để làm món đồ mình yêu thích.

Cô dâu Cà Mau xinh đẹp trong chiếc váy cưới tự may

Xuyên đặc biệt mê những chiếc váy bồng xòe theo phong cách quý tộc phương Tây. Màu sắc rực rỡ, mỗi chi tiết đều được trang trí tinh xảo, tỉ mỉ, mang đến sự sang trọng biến người mặc trở thành tâm điểm là điều cô mê nhất ở kiểu váy này.

“Tôi luôn ao ước khi làm cô dâu sẽ được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy như thế”, Xuyên nói.

Đám cưới của cô gái Cà Mau được tổ chức vào cuối tháng 11/2025 tại nhà gái. Chồng cô là mối tình sâu đậm đã gắn bó với cô suốt 8 năm. Trân trọng mối duyên này, cô càng muốn được làm điều mình thích trong ngày cưới.

Trước đó 3 tháng, Xuyên tìm thuê khắp nơi một chiếc váy phong cách công chúa phương Tây để mặc trong ngày cưới nhưng không tìm được. Cuối cùng, cô quyết định tự may váy cưới cho mình.

“Để chắc ăn, tôi thuê một chiếc váy dự trù nhưng vẫn mong sẽ tự may được chiếc váy cưới vừa ý”, Xuyên nói.

Video ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp của cô dâu Cà Mau

Nghĩ là làm, Xuyên lục tìm các video dạy may váy quý tộc để học hỏi. Không có bản thiết kế, cũng không có kiểu dáng cố định, Xuyên may từng bộ phận của chiếc váy từ thân tay, thân eo, cho đến đuôi váy... Ngay cả các chi tiết trang trí, Xuyên cũng làm theo ngẫu hứng và sở thích chứ không có mẫu cụ thể.

“Tôi may theo phom của ma-nơ-canh rồi dùng các loại dây chun, dây rút để tiện điều chỉnh số đo khi mặc. Chồng tôi ủng hộ nhiệt tình, thường hỗ trợ hoặc góp ý cho tôi trong quá trình làm.

Riêng mẹ tôi cản dữ lắm. Mẹ bảo: ‘Con có biết may đâu mà dám tự may váy cưới. Rồi hôm đó lỡ không xong hoặc không đẹp thì sao?’. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì làm theo ý mình”, Xuyên kể.

Trong 3 tháng miệt mài, Xuyên không nhớ từng phải tháo ra, may lại bao nhiêu lần. Cô cũng không áng chừng được số vải mình đã dùng đến, chỉ biết tiền mua vải hết khoảng vài triệu đồng.

Ngày chiếc váy cưới hoàn thành, mặc thử lên người Xuyên ngỡ ngàng. Chiếc váy quý tộc phần trên ôm khít lấy cơ thể, phần dưới bồng xòe, lại được đính kết hạt cườm, pha lê... nên càng thêm lộng lẫy. Xuyên hạnh phúc với thành quả này.

Chiếc váy cưới Mỹ Xuyên mặc trong đám cưới tại nhà trai

Trong đám cưới tại nhà gái, Xuyên mặc áo dài khi làm lễ gia tiên, còn lại, cô đều mặc chiếc váy quý tộc do mình tự may.

“Vì thích nên tôi tự tin mặc. Chiếc váy độc lạ khiến quan khách bất ngờ lắm, ai cũng khen đẹp và lạ mắt.

Mẹ chồng tôi thấy đẹp quá nên bảo: ‘Con gắng may thêm cái nữa để mặc hôm đám cưới ở nhà trai’. Ba mẹ tôi cũng bất ngờ khi con gái tự may được váy cưới, động viên tôi đầu tư chiếc máy may mới để học nghề thành thạo”, Xuyên kể.

Đám cưới tại nhà trai được tổ chức vào ngày 28/12/2025, Xuyên cũng mặc chiếc váy cưới do mình tự may. Chiếc váy theo phong cách quý tộc, có màu trắng kem, không đính kết quá cầu kỳ để phù hợp với tông màu đỏ chủ đạo của sân khấu cưới.

“Chiếc váy thứ 2 tôi may nhanh hơn vì đã quen tay và hiểu cách làm. Chiếc váy này cũng được khen nhiều lắm”, Xuyên cười chia sẻ.

Xuyên được chồng hỗ trợ nhiều trong quá trình may váy cưới

Loạt video ghi lại cảnh cô dâu Cà Mau mặc váy độc lạ do mình tự may trong ngày cưới thu hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok.

Đọc được những bình luận khen ngợi của mọi người, Xuyên bất ngờ và hạnh phúc. Cô cảm thấy những nỗ lực của mình đã giúp đám cưới thêm trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

“Vợ chồng tôi quen nhau từ năm học phổ thông, nắm tay nhau đi qua thời sinh viên và cả năm tháng mới ra trường đầy khó khăn.

Tổ chức đám cưới sau gần 1 thập kỷ gắn bó, chúng tôi hạnh phúc và bỏ nhiều tâm tư lắm. Được mặc chiếc váy yêu thích do mình tự may, tôi thấy mọi thứ càng ý nghĩa và trọn vẹn hơn”, Xuyên chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC