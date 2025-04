Aedas là một trong những công ty thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, nhiều năm liền nằm trong Top 10 hãng tư vấn thiết kế do WA100 bình chọn. Công ty có phạm vi hoạt động rộng khắp thế giới với nhiều công trình có kiến trúc nổi bật, mang tính biểu tượng và dẫn đầu xu hướng. Một số công trình nổi tiếng do Aedas thiết kế như: Tòa nhà Sandcrawler, Singapore; Boulevard Plaza của Emaar tại Dubai, UAE; Ga cuối tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến - Hồng Kông (Trung Quốc); Trung tâm Tài chính Quốc tế Hengqin, Trung Quốc; Neom Gidori & Trojena Ski Village, Ả Rập Xê Út; Khu phức hợp The Star Vista tại Singapore…