Khu đô thị kiểu mẫu ở Phú Thọ

Trước đây, khu vực nay là Cẩm Khê Central Park vẫn chỉ là mảnh đất trống, hoang vắng, lặng lẽ ngay bên lề phố thị. Thế nhưng hôm nay, hình ảnh ấy đã thay đổi.

Giờ đây là những tuyến phố khang trang trải nhựa phẳng mượt, hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc hai bên đường, hệ thống hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ từ điện, nước, chiếu sáng đến cảnh quan. Những dãy shophouse và biệt thự hiện đại cũng đang gấp rút hoàn thiện. Từng mảng tường, ô cửa sáng lên như minh chứng cho một nhịp sống đang hình thành từng ngày.

Dãy phố chính của dự án đang gấp rút hoàn thiện

Theo đại diện chủ đầu tư, chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã hoàn thành hàng loạt hạng mục hạ tầng trọng điểm: Đường trục đôi, hệ thống điện nước ngầm hóa, công viên cây xanh và khu tiện ích cộng đồng. Tất cả tạo tiền đề cho cư dân an cư và thu hút đầu tư.

Sự thay đổi ấy không chỉ là dấu mốc phát triển hạ tầng, mà còn là bước ngoặt trong nhận thức đô thị của cả địa phương, khi Cẩm Khê đang dần hình thành diện mạo của một trung tâm mới năng động.

Sức sống tràn ngập ở Cẩm Khê Central Park

Nếu như vài năm trước, Trung Thu ở vùng đất này chỉ là những con phố lặng im trong ánh trăng, thì năm nay, Cẩm Khê Central Park đã thực sự thổi bùng sức sống cho cả khu vực với Đêm hội Trăng rằm rực rỡ và đầy cảm xúc.

Hàng trăm em thiếu nhi là cư dân của khu đô thị và trong khu vực hức tham dự Đêm hội trăng rằm

Từ chiều muộn, không gian khu đô thị đã rộn ràng tiếng nhạc, lung linh ánh đèn. Hàng trăm gia đình đổ về trung tâm quảng trường để cùng tham dự “Đêm hội Trăng Rằm - Vui Tết Trung Thu 2025”. Đây là chương trình được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực lân cận.

Tiếng trống lân vang dội, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ hòa cùng ánh sáng rực rỡ của hàng trăm chiếc đèn lồng nối dài, biến Cẩm Khê Central Park thành một không gian lễ hội rộn ràng, ngập tràn năng lượng và niềm vui.

Những đôi mắt trong veo ngước nhìn các màn biểu diễn, những bàn tay nhỏ xíu nâng niu món quà Trung Thu, những bước chân ríu rít theo đoàn rước đèn… tất cả tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu - nơi ký ức đẹp được thắp sáng giữa lòng khu đô thị mới.

Nhịp sống hiện đại giữa lòng đô thị mới

Không chỉ là nơi an cư, Cẩm Khê Central Park đang dần trở thành điểm hẹn giải trí và kết nối cộng đồng của người dân Cẩm Khê. Những quán cà phê xinh xắn, mang phong cách trẻ trung, hiện đại xen lẫn không gian thoáng mát, đang thu hút đông đảo cư dân và du khách ghé thăm mỗi ngày. Hệ thống nhà hàng, khu vui chơi trẻ em… cũng đang góp phần tạo nên một đời sống sôi động, mang đậm hơi thở của một khu đô thị năng động.

Một quán café ở Cẩm Khê Central Park

Từ một vùng đất hoang sơ, Cẩm Khê Central Park hôm nay đã trở thành một biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đô thị Phú Thọ - nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng hơi thở văn hóa truyền thống. Không chỉ có những tuyến phố khang trang hay dãy nhà rực sáng mỗi đêm, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại chính là một cộng đồng sống động, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ)