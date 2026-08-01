Cảm ơn và cám ơn là trong những cặp từ gây băn khoăn phổ biến. Dù chỉ khác nhau một nét nhỏ ở chữ cái đầu tiên nhưng lại có sự khác biệt về mặt ngữ nghĩa và chuẩn mực ngôn ngữ.

Cảm ơn hay cám ơn. Ảnh minh họa: AI

Từ đúng chính tả tiếng Việt là "Cảm ơn", được ghi nhận trong từ điển Tiếng Việt, sách giáo khoa.

"Cảm ơn" là một động từ, dùng để bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với hành động, sự giúp đỡ, hoặc tình cảm mà người khác dành cho mình. Đây là cách diễn đạt thể hiện sự lịch sự và văn hóa trong giao tiếp của người Việt.

Ngược lại, "Cám ơn" là một cách viết sai chính tả. Mặc dù là biến thể khẩu ngữ, có thể gặp trong văn nói hàng ngày hoặc một số phương ngữ nhưng không được khuyến khích sử dụng trong các văn bản mang tính trang trọng.

Để tránh nhầm lẫn, điều quan trọng là phải hiểu rõ sự khác biệt về ngữ nghĩa giữa "cảm" và "cám" khi chúng đứng độc lập hoặc trong các từ ghép khác:

Cảm: Thường liên quan đến cảm xúc, sự nhận biết, sự rung động. Ngoài "cảm ơn", còn có:

- Cảm giác: Khả năng nhận biết sự vật, hiện tượng bên ngoài.

- Cảm mến: Có tình cảm yêu quý, mến mộ.

- Cảm thụ: Tiếp nhận và thưởng thức cái đẹp.

- Cảm lạnh: Bị nhiễm lạnh, ốm nhẹ.

Cám: Từ "cám' trong tiếng Việt thường xuất hiện trong các ngữ cảnh khác, không liên quan đến cảm xúc hay lòng biết ơn:

- Cám gạo: Phần vỏ trấu và lớp ngoài của hạt gạo, thường dùng làm thức ăn gia súc.

- Cám dỗ: Lôi kéo, dụ dỗ người khác làm điều xấu.

- Cám cảnh: Thương xót, động lòng trước hoàn cảnh đáng thương.

Qua phân tích trên, thắc mắc "Cảm ơn hay Cám ơn" mới đúng chính tả đã có lời giải đáp rõ ràng. Trong khi "cảm ơn" thể hiện sự biết ơn chân thành xuất phát từ tâm, thì "cám" lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Việc dùng đúng "cảm ơn" không chỉ tôn trọng chuẩn mực Tiếng Việt mà còn cho thấy sự tinh tế, chỉn chu của người nói và người viết.