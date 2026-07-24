Thương hiệu Camry và định hướng “giá trị vượt trên giá thành”

Dòng sản phẩm của Camry gây chú ý bằng sự tỉ mỉ trong từng linh kiện cốt lõi. Thông qua việc tối ưu cấu trúc cơ khí, các thiết bị hướng đến khả năng đáp ứng cường độ sử dụng cao, đồng thời duy trì hiệu suất vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Trong bối cảnh thói quen tiêu dùng đang chuyển dịch sang hướng thực tế hơn, sự xuất hiện của Camry cũng cho thấy một nỗ lực tìm kiếm "điểm chạm" cân bằng giữa chất lượng và mức đầu tư. Thông qua nhà phân phối Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Omera, Camry cam kết mang đến những thiết bị có chất lượng chuẩn mực Nhật Bản nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn, nhờ vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân phối và thấu hiểu thị trường châu Á.

"Chúng tôi không bán một món đồ gia dụng, chúng tôi mang đến một giải pháp sống bền vững, tiện nghi. Với sự đồng hành của Công ty Omera, Camry cam kết đồng hành lâu dài cùng gia đình Việt bằng dịch vụ hậu mãi chuẩn mực và chất lượng sản phẩm vượt trội", đại diện thương hiệu khẳng định.

Bếp từ Camry - Sức mạnh nhiệt năng từ tinh thần Hinokami

Tâm điểm trong lần ra mắt này là dòng bếp từ cao cấp 4 vùng nấu Camry CIH - 4P72-CG. Lấy cảm hứng từ tinh thần Hinokami (Hỏa Thần) trong văn hóa chế tác Nhật Bản - nơi việc kiểm soát ngọn lửa được xem là yếu tố then chốt để tối ưu hiệu quả sử dụng, Camry tập trung tối đa vào giá trị cốt lõi là khả năng chịu nhiệt và mức độ an toàn.

Bếp từ cao cấp 4 vùng nấu Camry CIH - 4P72-CG

Điểm nhấn làm nên đẳng cấp của thiết bị chính là mặt kính Titanium cao cấp với khả năng chịu lực vượt trội và chịu sốc nhiệt lý tưởng đến 850°C. Việc ưu tiên các chất liệu có độ bền vật lý cao thay vì các vật liệu thông dụng cho thấy một chiến lược đầu tư nghiêm túc vào tuổi thọ thiết bị. Đây được xem là nỗ lực của Camry trong việc tạo ra một chuẩn mực về chất lượng Nhật Bản, giúp sản phẩm không chỉ duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian mà còn tạo nên ưu thế cạnh tranh khác biệt so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Bếp từ Camry sử dụng mặt kính Titanium cao cấp

Tối ưu hóa thời gian với mức công suất lớn và vùng nấu linh hoạt

Bên cạnh yếu tố vật liệu, Camry CIH - 4P72-CG được định vị là giải pháp đáp ứng nhịp sống bận rộn của các gia đình hiện đại nhờ cấu hình kỹ thuật mạnh mẽ. Thiết bị sở hữu tổng công suất 7200W, phân bổ trên 4 vùng nấu độc lập, cho phép vận hành đồng thời nhiều nồi chảo mà vẫn duy trì được hiệu suất gia nhiệt ổn định.

Đối với những gia đình có thói quen chuẩn bị nhiều món ăn trong cùng một khung giờ, mức công suất này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thao tác. Thay vì phải chia nhỏ nhiều lượt nấu, người dùng có thể xử lý trọn vẹn bữa ăn trong một lần khởi động bếp.

Một điểm sáng về kỹ thuật trên dòng bếp từ cao cấp 4 vùng nấu này của Camry là việc tích hợp vùng nấu linh hoạt (Flex Zone) với công suất tối đa đạt mức 3600W. Đây là tính năng giải quyết giải quyết hạn chế cố hữu của các mâm từ tròn truyền thống, khi người dùng cần thao tác với nồi có dung tích lớn, khay nướng hình chữ nhật hoặc chảo dài. Thay vì bị giới hạn trong một vùng nhiệt tròn khiến thức ăn chín không đều, hai vùng nấu độc lập có thể liên kết thành một bề mặt gia nhiệt liền mạch, giúp nhiệt lượng phân bổ đồng đều trên toàn bộ diện tích đáy nồi.

Bếp từ 4 vùng nấu của Camry có chức năng ghép 2 vùng nấu dành cho các loại nồi chảo có kích thước lớn

Đồng thời, Camry CIH - 4P72-CG cũng chú trọng vào khả năng kiểm soát nhiệt lượng ở các dải tần thấp. Chế độ đun sôi liu riu được tích hợp nhằm phục vụ các phương pháp chế biến đặc trưng như ninh, hầm, kho, nấu cháo. Khả năng duy trì mức nhiệt thấp ổn định trong thời gian dài tạo điều kiện để thực phẩm chín mềm từ từ, giữ nguyên vẹn cấu trúc và hương vị tự nhiên mà người dùng không cần tốn thời gian canh chừng hay điều chỉnh công suất liên tục.

Bếp từ Camry tích hợp tính năng “nấu liu riu” và “vùng nấu linh hoạt”

Thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam trong phân khúc trung - cao cấp

Sự xuất hiện của thương hiệu Camry tại Việt Nam phản ánh xu hướng đa dạng hóa lựa chọn trong thị trường gia dụng. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ đứng giữa hai lựa chọn “giá rẻ” và “cao cấp truyền thống”, mà có thêm những giải pháp trung gian, nơi chất lượng, thiết kế và giá trị sử dụng được cân nhắc một cách cân bằng.

Ở góc độ trải nghiệm, Camry đang góp phần định nghĩa chuẩn mực "made in Japan" khi đo lường sự cao cấp bằng chính chỉ số hạnh phúc của người dùng. Không định nghĩa sự cao cấp qua mức giá đắt đỏ, thương hiệu đo lường giá trị bằng trải nghiệm của người dùng. Đó là cảm giác hài lòng khi sở hữu một thiết bị thông minh, sự an toàn khi sản phẩm bền bỉ qua năm tháng và sự thảnh thơi khi không gian sống luôn được chăm sóc bởi chuẩn mực Nhật Bản.

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Omera)