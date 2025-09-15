XEM CLIP:

Năm 2023, UBND huyện Hoằng Hóa (trước khi sáp nhập) triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển đi qua hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Một trong những hạng mục của dự án là xây dựng 5 mô hình "cánh tay khổng lồ" trên bãi biển, với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng. Theo thiết kế ban đầu, các cấu trúc này đóng vai trò như chòi quan sát để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chúng nhanh chóng trở thành điểm check-in, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Ghi nhận sau ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), nhiều "cánh tay khổng lồ" tại bãi biển Hải Tiến đã bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập, gây mất an toàn cho người dân và du khách. Nhiều bức tượng đã bị bật móng, nghiêng từ 30 đến 40 độ, trông như những “hàm ếch” lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho du khách.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý. Trước đây, dự án do Ban Quản lý dự án huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư, nhưng sau khi đơn vị cấp huyện giải thể, Ban này đã chuyển về trực thuộc tỉnh.

Dự kiến, phương án xử lý sẽ bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ các công trình này để trả lại không gian cho bãi biển Hải Tiến, đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch.

Một số hình ảnh “cánh tay khổng lồ” ở biển Hải Tiến:

5 "cánh tay khổng lồ" ở biển Hải Tiến đã bị xô nghiêng. Ảnh: Lê Dương

Những "cánh tay" có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Lê Dương

Ảnh: Lê Dương

Chân đế bị nước biển bao trùm. Ảnh: Lê Dương

Nhìn xa chỉ thấy mỗi cánh tay trơ trọi. Ảnh: Lê Dương