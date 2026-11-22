Chiếc trống đồng được nhóm trẻ đi lấy củi phát hiện trong hang động cách đây 32 năm thuộc nền văn hóa Đông Sơn, có niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm.

Cơ quan chức năng đã xác định chiếc trống đồng đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) chính là chiếc trống đồng do anh Quách Văn Quỳnh cùng hai người bạn là Quách Văn Luân và Bùi Văn Chiến (thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan cũ) phát hiện trong hang núi khi đi lấy củi tại Thung Mai vào sáng 16/5/1994.

Chiếc trống đồng Đông Sơn được phát hiện 32 năm trước trong hang động ở Ninh Bình.

Chiếc trống đồng này hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) trong tình trạng tốt. Trống có chiều cao 37cm, đường kính mặt 42,3cm, đường kính đáy 47cm, trọng lượng 19,2kg. Mặt trống có ngôi sao 10 tia, hình chim hạc, hoa văn trang trí đơn giản; quanh thân có nhiều lỗ hàn, tai sách kép.

Chiếc trống đồng được xác định thuộc nền văn hóa Đông Sơn thời các Vua Hùng và An Dương Vương, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm.

Mặt trống có ngôi sao 10 tia, hình chim hạc, hoa văn trang trí đơn giản.

Trước đó, anh Quỳnh cùng người dân địa phương đã gửi đơn đến chính quyền và các cơ quan chức năng mong muốn làm rõ “tung tích” chiếc trống đồng phát hiện năm 1994 sau khi đã bàn giao cho xã. Tuy nhiên, suốt 32 năm qua, họ không biết hiện vật này đang ở đâu.

Vào cuộc xác minh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình xác định Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang lưu giữ một chiếc trống đồng do Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao năm 1998.

Phía hông của mặt trống được trang trí viền.

Qua đối chiếu, cơ quan chức năng nhận thấy có sự trùng hợp giữa hai trường hợp. Chiếc trống ghi nhận năm 1994 và chiếc trống bàn giao năm 1998 đều được nhắc đến với chi tiết do 3 học sinh phát hiện trong hang động. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc rà soát các tài liệu lưu trữ về sự việc này tại Công an huyện Nho Quan (cũ) trong giai đoạn 1994 - 1998.

Phần thân trống trang trí đơn giản.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi tiếp nhận hiện vật, để bảo đảm an toàn cho chiếc trống đồng, UBND xã Thạch Bình đã bàn giao cho Công an huyện Nho Quan (cũ) lưu giữ, bảo quản nhưng không lập biên bản hay ban hành quyết định bàn giao.

Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra từ năm 1994 nên hồ sơ, tài liệu liên quan không còn lưu giữ, còn những người nắm rõ sự việc đã nghỉ hưu, không còn công tác.

Trống có từ thời các Vua Hùng và An Dương Vương, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm.

Để có đủ căn cứ xác định chiếc trống đồng phát hiện năm 1994, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp giám định chiếc trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cùng hai bức ảnh chụp năm 1994 do người dân cung cấp.

Tai sách kép và lỗ thủng xuất hiện trên thân trống đồng.

Kết quả giám định nêu rõ: “Hình ảnh chiếc trống đồng trong 2 ảnh màu mẫu so sánh là hình ảnh được chụp ra từ chiếc trống đồng cần giám định được lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình”.

Từ đó, cơ quan chức năng khẳng định chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381 hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) chính là hiện vật do anh Quách Văn Quỳnh cùng hai người bạn phát hiện ngày 16/5/1994 trong hang đá.

Chiếc trống đồng ở bảo tàng được xác định thông qua giám định với chiếc trống được chụp trong ảnh.

Mặt trống có hình chim hạc, quanh thân có nhiều lỗ hàn.