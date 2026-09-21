Chiều 21/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi công an tỉnh đề nghị xem xét, hỗ trợ việc rà soát, xác minh thông tin hiện vật.

Theo Sở VH&TT Ninh Bình, hiện nay Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cơ sở 1 đang lưu giữ, bảo quản một chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381 do Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao cho bảo tàng tỉnh vào ngày 23/12/1998. Chiếc trống này do 3 học sinh tìm thấy trong hang đá có nước tại thôn Thạch La, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ).

Chiếc trống đồng được 3 học sinh vào rừng hái củi phát hiện trong hang 32 năm về trước.

Trống có chiều cao 37cm, đường kính mặt 42,3cm, đường kính đáy 47cm, trọng lượng 19,2kg. Mặt trống có ngôi sao 10 tia, hoa văn trang trí đơn giản, quanh thân có nhiều lỗ hàn, cổ vật còn trong tình trạng tốt và thuộc nền văn hóa Đông Sơn có niên đại cách ngày nay 2.000-2.500 năm.

Đối chiếu, so sánh thông tin, lý lịch của chiếc trống tại bảo tàng với tài liệu anh Quách Văn Quỳnh đính kèm đơn đề nghị cho thấy tài liệu do anh Quỳnh cung cấp không có thông tin chi tiết về kích thước hiện vật, thiếu mô tả hoa văn để nhận diện và chỉ có 2 tấm ảnh chụp hiện vật cùng với 2 người bạn phát hiện trống ở hang núi Thung Mai.

Chưa thể khẳng định chiếc trống đồng đang lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cơ sở 1 là chiếc trống đồng phát hiện năm 1994.

Từ 2 nguồn thông tin trên, chỉ có chi tiết trùng hợp liên quan đến chiếc trống đồng là do 3 học sinh phát hiện trong hang. Còn lại, các thông tin khác chưa đủ căn cứ để có thể khẳng định chiếc trống đồng hiện lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình là do anh Quỳnh cùng 2 người bạn phát hiện năm 1994.

Ngoài ra, trong biên bản bàn giao trống đồng giữa Công an huyện Nho Quan và cán bộ bảo tàng năm 1998, tại cột ghi chú có ghi: “Có biên bản bàn giao cụ thể kèm theo”. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại bảo tàng tỉnh, không có biên bản bàn giao cụ thể này.

Cơ quan chức năng đề nghị công an vào cuộc xác minh, rà soát thông tin hiện vật.

Lãnh đạo Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình xem xét, hỗ trợ rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan có lưu trữ thông tin về sự việc trên tại Công an huyện Nho Quan thời điểm 1994-1998; đặc biệt là biên bản bàn giao cụ thể giữa UBND xã Thạch Bình và Công an huyện Nho Quan, cùng biên bản giữa công an huyện và cán bộ bảo tàng tỉnh.

Sở VH&TT mong muốn Công an tỉnh Ninh Bình hướng dẫn thủ tục xác minh mối liên hệ giữa hiện vật trống đồng tại bảo tàng tỉnh với hình ảnh trống đồng do anh Quỳnh cung cấp.

Trước đó, người dân thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ), nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn (Ninh Bình), đã gửi đơn đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn truy tìm “tung tích” chiếc trống đồng do anh Quách Văn Quỳnh (SN 1982), Quách Văn Luân (SN 1981) và Bùi Văn Chiến (SN 1984) phát hiện trong hang núi ở khu vực Thung Mai vào năm 1994 khi lên núi hái củi.