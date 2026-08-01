Từng là dòng kênh A41 đen kịt, ngập rác, khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất nay khoác diện mạo mới với tuyến đường 4 làn xe sau hơn một năm cải tạo.

Theo ghi nhận của VietNamNet, những đoạn kênh rạch trước đây đã được nạo vét, san lấp mặt bằng. Trên công trường, máy xúc cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hoạt động liên tục, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công nhân đang khẩn trương hoàn thiện mặt đường, lát đá granite vỉa hè để đồng bộ hạ tầng và chỉnh trang khu vực.

Sống cạnh kênh A41 từ năm 1990, ông Phạm Ngọc Sang (phường Tân Sơn Nhất) cho biết dòng kênh từng ô nhiễm, ngập rác, bốc mùi hôi và nhiều muỗi. Sau hơn hai năm cải tạo, môi trường đã thay đổi rõ rệt. Ông kỳ vọng dự án sớm hoàn thành sau khi gỡ vướng mặt bằng để cải thiện giao thông và cảnh quan khu vực.

Kênh A41 ngập rác trước khi được cải tạo, ghi nhận vào giữa năm 2024. Ảnh: TK

Trước đây, kênh A41 ngập rác, nước đen kịt và bốc mùi hôi nồng nặc, là một trong những điểm ô nhiễm của khu vực.

Ông Nghiệp, người dân phường Tân Sơn Nhất, cho biết rất phấn khởi khi kênh A41 được cải tạo, tuyến đường mới dần thành hình. Từ khu vực từng nhếch nhác vì rác thải, nơi đây đang thay đổi từng ngày.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất Lê Hữu Tuấn cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng xây lắp. Riêng đoạn kết nối với đường Trần Quốc Hoàn đang được khẩn trương thi công các hạng mục kết cấu, thoát nước và giao thông, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Đến nay, 24 hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng do còn kiến nghị, phản ánh. UBND phường Tân Sơn Nhất đang tiếp tục làm việc với từng hộ để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh vào năm 2024, dự án cải tạo kênh A41 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đường Cộng Hòa (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đoạn kênh A41 từ đường Út Tịch đến đường Giải Phóng sẽ được ngầm hóa bằng cống hộp, còn đoạn từ đường Giải Phóng đến đường Phan Thúc Duyện được cải tạo đồng bộ hai nhánh kênh. Trên tuyến sẽ hình thành đường rộng 12m với 4 làn xe, vỉa hè rộng 4m mỗi bên, cùng hệ thống chiếu sáng và cây xanh, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực thoát nước, giảm ngập cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và hình thành tuyến giao thông mới, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.