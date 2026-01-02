Kênh A41 (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) từng là nỗi ám ảnh của người dân bởi tình trạng ô nhiễm nặng, rác thải chất đống, mùi hôi thối bốc lên mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện tại, dự án cải tạo kênh A41 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho khu vực này.

Hình ảnh kênh A41 ngập rác được ghi nhận hồi giữa năm 2024. Ảnh: TK

Hiện tại, dòng kênh ô nhiễm lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho con đường 4 làn xe. Ảnh: TK

Trong những ngày đầu năm 2026, các đơn vị thi công dự án tại đoạn từ đường nối Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa đang gấp rút hoàn thiện cống hộp, hào kỹ thuật, bó vỉa, lát đá vỉa hè và trải đá cấp phối nền đường.

Nhiều đoạn đã lộ rõ hình hài của tuyến đường đô thị rộng 20m (lòng đường 12m cho 4 làn xe; vỉa hè mỗi bên 4m).

Không khí lao động tất bật trên công trường dự án ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: TK

Bà Trần Thị Thu (55 tuổi, một cư dân sống tại khu vực kênh A41) xúc động chia sẻ: "Suốt bao năm sống cạnh dòng kênh đen, chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối và rác thải tràn lan. Giờ đây, khi kênh được lắp đặt hệ thống cống hộp, con đường trở nên rộng rãi, khang trang, vỉa hè cũng thông thoáng, ai cũng vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình (60 tuổi) cho biết, kênh A41 dài khoảng 2km, là nơi tiếp nhận nước từ sân bay Tân Sơn Nhất rồi dẫn về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trước đây, tình trạng lấn chiếm và bồi lấp khiến dòng kênh bị tắc nghẽn, gây ngập úng nghiêm trọng mỗi khi trời mưa lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của sân bay.

"Tôi mong rằng dự án cải tạo kênh A41 khi hoàn thành sẽ không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu vực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất", ông Bình kỳ vọng.

Nhiều đoạn đường đã được trải nhựa và hoàn thiện bó vỉa hè. Ảnh: TK

Dự án gần 600 tỷ đồng nỗ lực "về đích" năm 2026

Dự án cải tạo kênh A41 được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2016 - 2018, dự án tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí dự kiến khoảng 400 tỷ đồng; giai đoạn 2017 - 2019, triển khai thi công, với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đoạn kênh từ đường Út Tịch đến đường Giải Phóng sẽ được lắp đặt cống hộp đôi kích thước 2,5m x 2,5m. Đoạn từ đường Giải Phóng đến đường Phan Thúc Duyện gồm hai nhánh kênh, mỗi nhánh được lắp đặt cống hộp đơn có cùng kích thước.

Phía trên tuyến kênh, dự án sẽ xây dựng tuyến đường rộng rãi, tích hợp hệ thống chiếu sáng và cây xanh để cải thiện cảnh quan đô thị.

Kênh A41 sẽ được cải tạo thành tuyến đường đô thị. Ảnh: TK

Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2024, các vướng mắc về mặt bằng mới dần được tháo gỡ, dự án chính thức được thi công.

Hiện tại, hơn 80% mặt bằng đã được bàn giao, với 128/142 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường. 14 hộ dân còn lại vẫn khiếu nại, gây khó khăn cho việc kết nối toàn tuyến.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án vào năm 2026.

Tuyến đường trên kênh A41 sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết vấn đề thoát nước tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, giảm tải áp lực giao thông cho tuyến đường Cộng Hòa. Đồng thời, dự án này còn giúp thay đổi diện mạo đô thị, mang lại môi trường sống tốt hơn cho người dân địa phương.