XEM VIDEO:

Thời gian gần đây, tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hố sâu xuất hiện dày đặc trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận của VietNamNet vào chiều 21/12 cho thấy, hàng trăm ổ gà lớn nhỏ xuất hiện trên toàn tuyến, trong đó có những ổ gà sâu gần 20cm, rộng khoảng 40cm.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn mặt đường bị lượn sóng, sụt lún khiến phần lớn ô tô buộc phải lấn sang làn xe máy để tránh các điểm hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Quang, người dân sống gần siêu thị Go (phường Buôn Ma Thuột), cho biết khu vực trước nhà xưởng của công ty anh thường xuyên xảy ra tai nạn do xuất hiện quá nhiều “ổ gà” lớn.

Theo anh Quang, mặt đường hư hỏng khiến các phương tiện ô tô thường xuyên lấn sang làn xe máy, thậm chí leo lên vỉa hè để lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

“Trước đây, khi đường xuống cấp đã có đơn vị đến sửa chữa, vá mặt đường nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại tái diễn. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng có giải pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn giao thông”, anh Quang kiến nghị.

Một hố sâu lớn án ngữ trên mặt đường gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải Dương

Anh Trần Hùng (SN 1981, trú phường Thành Nhất) cho biết, do thường xuyên lưu thông trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột nên anh nhận thấy mặt đường đã xuống cấp từ lâu và thời gian gần đây hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Khi đi qua khu vực này, tài xế buộc phải di chuyển chậm và tập trung cao độ để né tránh các ổ gà lớn, nhất là vào ban đêm.

“Khoảng 4 năm trước, khi tuyến đường mới hoàn thành chưa lâu đã bắt đầu hư hỏng. Dù các đơn vị chức năng từng duy tu, sửa chữa nhưng tình trạng bong tróc vẫn tái diễn. Hiện nay, ổ gà xuất hiện dày đặc và sâu hơn, khiến việc tham gia giao thông rất nguy hiểm”, anh Hùng phản ánh.

Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã nắm được tình trạng tuyến đường tránh phía Tây xuống cấp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

“Hiện Sở Tài chính đã chủ trì họp và giao đơn vị khẩn trương khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết cổ truyền. Sau đó, sẽ đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục lâu dài”, ông Lợi thông tin.

Tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột dài gần 14km, do UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2009 và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2017.

Cuối năm 2022, do xuống cấp, tuyến đường tiếp tục được phê duyệt kinh phí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, đến nay nhiều vị trí trên tuyến đã hư hỏng trở lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh ghi nhận chiều 21/12:

Hàng trăm ổ gà xuất hiện ở đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Nhiều ổ gà sâu tới hơn 20cm trên tuyến đường. Ảnh: Hải Dương

Do đường bị hư hỏng nặng nên nhiều ô tô phải lấn sang làn xe máy để lưu thông. Ảnh: Hải Dương

Ô tô lách qua các ổ gà trên đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Xe khách đang lưu thông thì bất ngờ bị 'sập ổ gà'. Ảnh: Hải Dương