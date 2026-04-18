Theo đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao quản lý 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 135.000m2 và gần 80.000m2 diện tích sàn.

Kế hoạch của TP chia thành nhóm tạm quản lý với hơn 40.842m2 đang chờ xử lý tiếp theo và nhóm dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng với gần 39.000m2 diện tích sàn.

Về phương thức khai thác, TP yêu cầu thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá công khai, đảm bảo minh bạch. Việc lựa chọn hình thức cụ thể sẽ căn cứ quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế từng cơ sở.

Đối tượng thuê được mở rộng, bao gồm tổ chức, cá nhân, các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời. Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ, kho bãi, phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Ghi nhận ngày 17/4 cho thấy, nhiều cơ sở trong danh mục nằm tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên, Hùng Vương. Không ít trụ sở đã bỏ trống trong thời gian dài, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Bên cạnh đó, nhiều trụ sở cũ của cơ quan thuế, thi hành án, kho bạc... ở tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng được rà soát, đưa vào kế hoạch này.

Một số hình ảnh loạt trụ sở công chuẩn bị được cho thuê ở Đà Nẵng:

Trụ sở số 103 đường Hùng Vương, phường Hải Châu trước đây là Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà Nẵng đang bỏ trống nằm trong danh mục dự kiến sẽ cho thuê.

Tổng diện tích sàn sử dụng của trụ sở này hơn 2.000m2, nằm trên tuyến đường trung tâm thành phố.

Nhà đất số 88 đường Đống Đa là trụ sở UBND phường Thạch Thang (cũ), có diện tích đất gần 480m2.

Tuyến đường Trần Phú có 3 cơ sở dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng.

Trong ảnh là hai công sở số 143 và 145 hiện đang bỏ trống.

Người dân địa phương tận dụng phần vỉa hè đặt bàn bán cà phê. Tuyến đường Trần Phú là nơi thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm.

Cơ sở số 66 đường Trần Phú đang là nơi làm việc của Cảng vụ đường thủy nội địa, thuộc Sở Xây dựng.

Trụ sở cũ của Ban Quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng với 6 tầng cũng đang trong cảnh bỏ không thời gian dài.

Trong danh mục cho thuê có trụ sở số 25 đường Lê Hồng Phong với tổng diện tích sàn hơn 560m2.

Trụ sở số 07 đường Hoàng Văn Thụ trở thành nơi chứa đồ của người dân khi bỏ trống thời gian dài.

Trụ sở Hội chữ thập đỏ phường Tân Chính (cũ) nằm ở số 59 đường Hoàng Hoa Thám dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng.

Nhiều trụ sở cũ ở tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng được rà soát, đưa vào kế hoạch lần này.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, hạn chế lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước đó tại buổi họp báo thành phố ngày 7/4, ông Hồ Ngọc Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố có 828 cơ sở nhà đất công không còn nhu cầu sử dụng. 247 cơ sở trong số này sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở dôi dư còn lại, thành phố giao các trung tâm quỹ đất và UBND xã, phường quản lý. Tùy hiện trạng, các đơn vị sẽ cho thuê hoặc đề xuất phương án sử dụng.