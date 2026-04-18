UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở nhằm tránh lãng phí và tăng nguồn thu ngân sách.
Theo đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao quản lý 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 135.000m2 và gần 80.000m2 diện tích sàn.
Kế hoạch của TP chia thành nhóm tạm quản lý với hơn 40.842m2 đang chờ xử lý tiếp theo và nhóm dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng với gần 39.000m2 diện tích sàn.
Về phương thức khai thác, TP yêu cầu thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá công khai, đảm bảo minh bạch. Việc lựa chọn hình thức cụ thể sẽ căn cứ quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế từng cơ sở.
Đối tượng thuê được mở rộng, bao gồm tổ chức, cá nhân, các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời. Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ, kho bãi, phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Ghi nhận ngày 17/4 cho thấy, nhiều cơ sở trong danh mục nằm tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên, Hùng Vương. Không ít trụ sở đã bỏ trống trong thời gian dài, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Bên cạnh đó, nhiều trụ sở cũ của cơ quan thuế, thi hành án, kho bạc... ở tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng được rà soát, đưa vào kế hoạch này.
Một số hình ảnh loạt trụ sở công chuẩn bị được cho thuê ở Đà Nẵng: